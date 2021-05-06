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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 6 » 12:59:40

Горсовет продает недвижимость в центре Житомира: 5000 грн за «квадрат»

Сегодня, 13:23:13 1693 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Горсовет продает недвижимость в центре Житомира: 5000 грн за «квадрат»

 Житомирский городской совет выставил на приватизацию два объекта коммунального имущества - нежилые помещения. Об этом 6 мая сообщили на сайте мэрии.

Одно из помещений находится в самом центре города на ул. Большая Бердичевская, 9.

Как сообщается в системе ProZorro.Продажи, начальная цена за недвижимость площадью 212,1 кв. м составляет 1 млн 068 тыс. 333,60 грн. То есть это чуть больше 5 тыс. грн за 1 кв. м.

"Нежилое помещение общей площадью 212,1 кв. м, расположено на 3 этаже 3-этажного нежилого здания до 1917 года постройки. Находится помещение в центральной части города. Фундамент бутовый, стены кирпичные, перекрытие деревянное, дощатый пол. Обеспечено водо- , электроснабжением и водоотведением. Отопление печное газовое. Фасад дома и само помещение требует ремонта", - говорится в описании.





Другой объект недвижимости площадью 107,2 кв. м находится на ул. Витрука, 41. Начальная цена - 1 млн 496 тыс. грн. Почти 14 тыс. грн за кв. м.

"Нежилое помещение общей площадью 107,2 кв. м является встроенным и размещено на 1 этаже пятиэтажного дома. Фундамент бутобетонный, стены и перегородки железобетонные панели, железобетонное межэтажное перекрытие, бетонный пол. Обеспечено водо-, электроснабжением и водоотведением", - отмечается в описании лота.

Аукционы запланированы на 2 и 1 июня соответственно.



Тэги: Недвижимость, приватизация, аукцион, горсовет
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