Горсовет продает недвижимость в центре Житомира: 5000 грн за «квадрат»

Житомирский городской совет выставил на приватизацию два объекта коммунального имущества - нежилые помещения. Об этом 6 мая сообщили на сайте мэрии
.
Одно из помещений находится в самом центре города на ул. Большая Бердичевская, 9
.
Как сообщается в системе ProZorro.Продажи, начальная цена за недвижимость площадью 212,1 кв. м составляет 1 млн 068 тыс. 333,60 грн. То есть это чуть больше 5 тыс. грн за 1 кв. м.
"Нежилое помещение общей площадью 212,1 кв. м, расположено на 3 этаже 3-этажного нежилого здания до 1917 года постройки. Находится помещение в центральной части города. Фундамент бутовый, стены кирпичные, перекрытие деревянное, дощатый пол. Обеспечено водо- , электроснабжением и водоотведением. Отопление печное газовое. Фасад дома и само помещение требует ремонта"
, - говорится в описании.
Другой объект недвижимости площадью 107,2 кв. м находится на ул. Витрука, 41
. Начальная цена - 1 млн 496 тыс. грн. Почти 14 тыс. грн за кв. м.
"Нежилое помещение общей площадью 107,2 кв. м является встроенным и размещено на 1 этаже пятиэтажного дома. Фундамент бутобетонный, стены и перегородки железобетонные панели, железобетонное межэтажное перекрытие, бетонный пол. Обеспечено водо-, электроснабжением и водоотведением"
, - отмечается в описании лота.
Аукционы запланированы на 2 и 1 июня соответственно.