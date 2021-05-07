«Фермер» оборудовал в доме потайную теплицу и выращивал там элитную коноплю

В одном из сёл Житомирского района правоохранители обнаружили потайную теплицу, в которой выращивали элитную коноплю. В помещении хозяин создал благоприятные условия для занятия растениеводством: оборудовал специальное освещение, позаботился о вентиляции и поливной системе.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирщины.
"6 мая полицейские Житомирского районного управления обнаружили в одном из домов с. Моделев мини-теплицу по выращиванию конопли. Отдельная тайная комната в доме была обустроена искусственным освещением, вентиляцией и специальным поливом. Каждый куст был высажен в отдельный горшок", - информирует полиция.
Фото: ГУНП
Правоохранители изъяли кусты конопли и направили на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД. По приблизительным подсчетам, в помещении росло наркосырье стоимостью до 50 000 гривен.
По действующему законодательству 38-летнему "фермеру" грозит штраф, полугодовой арест или ограничение свободы сроком до 3 лет.