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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Май » 7 » 12:52:41

«Фермер» оборудовал в доме потайную теплицу и выращивал там элитную коноплю

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«Фермер» оборудовал в доме потайную теплицу и выращивал там элитную коноплю

 В одном из сёл Житомирского района правоохранители обнаружили потайную теплицу, в которой выращивали элитную коноплю. В помещении хозяин создал благоприятные условия для занятия растениеводством: оборудовал специальное освещение, позаботился о вентиляции и поливной системе.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирщины.
 

"6 мая полицейские Житомирского районного управления обнаружили в одном из домов с. Моделев мини-теплицу по выращиванию конопли. Отдельная тайная комната в доме была обустроена искусственным освещением, вентиляцией и специальным поливом. Каждый куст был высажен в отдельный горшок", - информирует полиция.


Фото: ГУНП

Правоохранители изъяли кусты конопли и направили на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД. По приблизительным подсчетам, в помещении росло наркосырье стоимостью до 50 000 гривен.

По действующему законодательству 38-летнему "фермеру" грозит штраф, полугодовой арест или ограничение свободы сроком до 3 лет.
Тэги: Конопля, Житомирский район, теплица
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