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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Май » 12 » 13:45:47

Молодой житомирянин в полицейском участке избил патрульного

Вчера, 13:45:47 1081 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Молодой житомирянин в полицейском участке избил патрульного

 В Житомире 18-летний парень, которого правоохранители доставили райотдел полиции, повел себя агрессивно и ударил патрульного полицейского. Инцидент произошел ночью 12 мая в помещении районного управления полиции на улице Леси Украинки.

Об этом "Журналу Житомира" рассказали в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"Около 23.30 патрульные полицейские прибыли по вызову о дебоше неизвестного молодого человека на одной из улиц областного центра. На замечание правоохранителей молодой человек ответил бранью и агрессивным поведением. По требованию полицейских прекратить хулиганские действия и проехать с ними в полицейский участок для установления его личности и обстоятельств правонарушения парень отреагировал сопротивлением и злостным неповиновением. Поэтому патрульные полицейские применили к парню наручники и все-таки доставили в Житомирское райуправление ГУНП", - говорится в сообщении.


По информации полиции, уже в служебном помещении при оформлении административных материалов в отношении 18-летнего житомирянина в присутствии его родственников молодой человек внезапно ногой ударил патрульного полицейского.

"У правоохранителя диагностированы ушибы. При таких обстоятельствах агрессивного парня полицейские задержали. Указанные обстоятельства были должным образом задокументированы работниками следственно-оперативной группы", - информирует ГУ Нацполиции.

По действующему законодательству умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей, наказывается ограничением или лишением свободы сроком до 5 лет.
Тэги: полиция, Житомир
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Комментариев: 4
merks
1 Александра (merks)   • 17:32:00, Вчера [Материал]

В цього сміливця залишились нирки?
melan
2 melan (melan)   • 19:22:41, Вчера [Материал]

Идиот.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 19:30:36, Вчера [Материал]

#онжеребёнок
vovik-zt
4 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:41:23, Вчера [Материал]

То от чому там прозорі вікна в хол замурували, щоб з вулиці нічого не було видно?
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