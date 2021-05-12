Молодой житомирянин в полицейском участке избил патрульного

В Житомире 18-летний парень, которого правоохранители доставили райотдел полиции, повел себя агрессивно и ударил патрульного полицейского. Инцидент произошел ночью 12 мая в помещении районного управления полиции на улице Леси Украинки.
Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Около 23.30 патрульные полицейские прибыли по вызову о дебоше неизвестного молодого человека на одной из улиц областного центра. На замечание правоохранителей молодой человек ответил бранью и агрессивным поведением. По требованию полицейских прекратить хулиганские действия и проехать с ними в полицейский участок для установления его личности и обстоятельств правонарушения парень отреагировал сопротивлением и злостным неповиновением. Поэтому патрульные полицейские применили к парню наручники и все-таки доставили в Житомирское райуправление ГУНП", - говорится в сообщении.
По информации полиции, уже в служебном помещении при оформлении административных материалов в отношении 18-летнего житомирянина в присутствии его родственников молодой человек внезапно ногой ударил патрульного полицейского.
"У правоохранителя диагностированы ушибы. При таких обстоятельствах агрессивного парня полицейские задержали. Указанные обстоятельства были должным образом задокументированы работниками следственно-оперативной группы"
, - информирует ГУ Нацполиции.
По действующему законодательству умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей, наказывается ограничением или лишением свободы сроком до 5 лет.