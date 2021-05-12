Молодой житомирянин в полицейском участке избил патрульного

"Около 23.30 патрульные полицейские прибыли по вызову о дебоше неизвестного молодого человека на одной из улиц областного центра. На замечание правоохранителей молодой человек ответил бранью и агрессивным поведением. По требованию полицейских прекратить хулиганские действия и проехать с ними в полицейский участок для установления его личности и обстоятельств правонарушения парень отреагировал сопротивлением и злостным неповиновением. Поэтому патрульные полицейские применили к парню наручники и все-таки доставили в Житомирское райуправление ГУНП", - говорится в сообщении.