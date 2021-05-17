Родные болельщики не помогли: ФК «Полесье» в Житомире проиграл гостям из Краматорска

16 мая в спортивной жизни Житомира произошло знаковое событие: после более чем 16 летнего перерыва на центральном стадионе состоялся матч с болельщиками. В рамках 26 тура Первой лиги житомирское "Полесье" принимало краматорский "Авангард".
Матч вызвал ажиотаж среди болельщиков "Полесья", которые в течение нескольких дней скупили все 3000 билетов, поступившие в продажу. Безусловно, если бы не карантинные ограничения (заполненность трибун не более 50%), стадион был бы заполнен полностью.
Родные фанаты с первых минут погнали "Полесье" вперед. Команда из Житомира играла агрессивно, пыталась контролировать мяч, а при потере вступала в прессинг. Именно это помогло забить гол.
Молодой форвард Коваль, который не так давно завоевал место в старте, отобрал мяч вблизи штрафной соперника. После этого последовал пас на Андрущенко и фол против игрока "Полесья" - пенальти. К мячу подошел центральный защитник, и по совместительству капитан, Сергей Швец. "Кэп" пробил точно - 1:0.
Стоит отдать должное "Авангарду". После пропущенного они не "поплыли", а наоборот, серьезно добавили: создали немало моментов и активно прессинговали житомирян. Основную опасность несли стандарты или навесы с флангов, после которых гости могли счет сравнять. Но до перерыва счет не изменился.
Свой гол гости нашли во втором тайме, и что интересно, также с пенальти. Евгений Шевченко сбил соперника в собственной штрафной, после чего Толочко исполнил приговор арбитра, 1:1.
Сравняв счет, "Авангард" взял под контроль игру и без особых усилий останавливал немногочисленные атаки "Полесья". А на 77-й минуте Егор Гуничев, вышедший на замену, головой точно пробил после навеса - 1:2.
Тренер "Полесье" Сергей Шищенко в конце матча усилил атаку. Команда пыталась создать моменты и подойти к воротам "Авангарда", однако почти все атаки житомирян гости "перекусывали" еще в центре поля. На последних секундах "Полесье" имело последний шанс сравнять счет, однако вратарь "Авангарда" Поспелов среагировал и отбил мяч.
3000 житомирян стали свидетелями очередной бледной игры ФК "Полесье" и 11-го поражения команды в чемпионате. Имея в активе 29 очков, подопечные Шищенко занимают 11 строчку в таблице.