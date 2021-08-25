Зарплаты футболистов, жизнь на базе и финансирование клуба: большой сюжет о житомирском «Полесье»

Житомирский футбольный клуб "Полесье" в новом сезоне привлекает к себе внимание экспертов и СМИ, ведь получил солидное финансирование и рвется в элиту.



В клуб пришел новый тренерский штаб во главе с Юрием Калитвинцевым, а состав пополнили известные футболисты с опытом игры в Премьер-лиге.



Хотя ФК "Полесье" и неудачно стартовал в чемпионате (2 победы, 3 поражения и 10 место в таблице), он остается одним из претендентом на повышение в классе.



Сергей Пейчев и Sport Arena TV подготовили 1,5-часовой сюжет о команде из Житомира.



В видео на Youtube рассказывается о президенте "Полесья", как заманили в команду Калитвинцева и кучу новичков, зарплаты и финансы "Полесья" и выход в УПЛ.