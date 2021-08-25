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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Август » 25 » 17:51:11

Зарплаты футболистов, жизнь на базе и финансирование клуба: большой сюжет о житомирском «Полесье»

Вчера, 17:51:11 1381 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Зарплаты футболистов, жизнь на базе и финансирование клуба: большой сюжет о житомирском «Полесье»

Житомирский футбольный клуб "Полесье" в новом сезоне привлекает к себе внимание экспертов и СМИ, ведь получил солидное финансирование и рвется в элиту.

В клуб пришел новый тренерский штаб во главе с Юрием Калитвинцевым, а состав пополнили известные футболисты с опытом игры в Премьер-лиге.

Хотя ФК "Полесье" и неудачно стартовал в чемпионате (2 победы, 3 поражения и 10 место в таблице), он остается одним из претендентом на повышение в классе.

Сергей Пейчев и Sport Arena TV подготовили 1,5-часовой сюжет о команде из Житомира.

В видео на Youtube рассказывается о президенте "Полесья", как заманили в команду Калитвинцева и кучу новичков, зарплаты и финансы "Полесья" и выход в УПЛ.

Тэги: футбол, Житомир, ФК Полесье, Первая лига
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Комментариев: 1
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:37:34, Вчера [Материал]

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