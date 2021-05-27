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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Май » 27 » 09:55:33

«Валидольная» победа принесла «Полесью» 3 очка и прописку в Первой лиге на следующий сезон

Сегодня, 09:55:33 1350 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Валидольная» победа принесла «Полесью» 3 очка и прописку в Первой лиге на следующий сезон

 Матч 28-го тура Первой лиги между житомирским "Полесьем" и "Горняком-Спорт" выдался богатым на события: удаление, два пенальти и победный гол на последних минутах поединка. Однако обо все по порядку.

Как пишет Sport Arena, активнее матч начали житомиряне, накатывая одну за другой атаки на ворота гостей. На 24-й минуте не выдержали нервы у Тимошенко. Имея желтую в пассиве, он грубо остановил прорыв Понедельника по правому флангу и отправился на трибуны.

В большинстве хозяева забили через несколько минут. Грыцук с правого фланга навесил в штрафную, Чернецкий ударом головой продлил мяч в штрафную и молодой Коваль забил свой четвертый мяч в сезоне. 1:0.

Правда, хозяева подсели после забитого мяча и сразу же поплатились за это. Вышли четыре в три игроки "Горняка-Спорт", Твердохлиб принял мяч в штрафной и Акубардия зацепил ногу капитана. Чепелюк ударом с "точки" сравнял счет. 1:1.

Концовка первого тайма не давала скучать болельщикам. Хозяевам удавалось остро разыгрывать угловые, прошло пара опаснейших навесов в штрафную, когда совсем немного не хватало игрокам атаки, чтобы замкнуть. Мог забивать и "Горняк-Спорт", когда Лукас продемонстрировал невероятный спурт по правому флангу, обошел двух защитников и в последний момент пожадничал с передачей на Твердохлиба, который забивал бы уже в пустые ворота.

Но еще интереснее было во втором тайме. Со старта "Полесье" понеслось вперёд, но забили снова гости, и снова в меньшинстве. На 61-й минуте Лукас обокрал Прокопчука на своей половине поля, обыгрался с Чепелюком, стартанул от центрального круга, красивым финтом обыграл Швеца и с района штрафной пробил в ближний угол. Фантастика и 1:2.
 

Отыгрались хозяева быстро. После навеса с углового Швец ударом головой отправил мяч от перекладины в ворота. 2:2. Команды продолжили играть в атакующий футбол, трибуны неистово поддерживали футболистов. И точку в матче таки поставили хозяева. После навеса с углового Висенте Мерседес придержал руками Понедельника и арбитр указал на "точку". Капитан "Полесья" Швец ударом с 11-метровой отметки установил окончательный счет 3:2. Невероятный футбол показали обе команды, и неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не удаление Тимошенко.

После этой победы "Полесье" имеет в активе 32 очка. За два тура до конца чемпионата отрыв от зоны вылета составляет 9 очков, а это значит, что житомиряне гарантировали себе прописку в Первой лиге и на следующий сезон.


Полесье (Житомир) – Горняк-Спорт (Горишние Плавни) – 3:2


Голы: Коваль, 33, Швец, 63, Швец, 90, с пенальти.  – Чепелюк, 40, с пенальти, Лукас, 61

Полесье (стартовый состав): Яшков, Акубардия, Швец, Прокопчук, Повалий, Терехов, Чернецкий, Понедельник, Грицук, Андрущенко, Коваль. Запасные: Маханьков, Гавриленко, Притиковский, Шевченко, Жук, Галенков, Островский, Даудов, Медведев. Главный тренер: Сергей Шищенко.
Тэги: Первая лига, ФК Полесье, Житомир, футбол
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