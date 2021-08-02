Два поражения в двух матчах. ФК «Полесье» стал главным разочарованием старта сезона в Первой лиге

Полесье с могущественным спонсором, предсезонкой в Турции, десятком новичков с опытом выступлений в УПЛ проиграло два матча подряд на старте нового чемпионата. Причем не кому-то из потенциальных конкурентов — а тернопольской Ниве
и Горняку-Спорт
из Горишних Плавней, которые даже при тщательном рассмотрении не считались и не будут считаться претендентами на повышение в классе.
Это очень плохая новость для всех в Житомире — и для спонсоров с инвесторами, и для статусных игроков, для многих из которых это большой контракт и мирное пристанище на уровне ниже, и для тренерского штаба, который наверняка получил и серьезные задания, и серьезные ресурсы для привлечения этих громких имен, пишет Sport Arena
.
Проиграть в Первой лиге может каждый каждому, но есть большая разница между, например, проигрышем 2:3 или 1:2 — и «сухими» поражениями, когда у команды остается время, чтобы спастись, но она попросту ничего не может поделать с соперниками, у которых игроки подавали мячи кое-кому из звезд проигрывающей команды.
В Тернополе Полесье пропустило от Семенины сразу после перерыва. На своем поле от Горняка-Спорт — еще в первом тайме и тоже вскоре после отдыха. Времени на отыгрыш было много, но вот дельного обострения — совсем мало. Нива получила от проигрывающего грозного соперника всего один удар в створ за игру, Горняк-Спорт тоже не пострадал от громких имен.
По итогу после двух матчей только Полесье проиграло оба своих первых поединка, и это заставляет нас подытожить неудачный старт потенциального фаворита сезона в пяти очень важных выводах.
Первое.
К счастью, Первая лига вырисовывается отнюдь не турниром без интриги, как многим казалось в начале — нет, Металлист и Кривбасс стартовали с побед и по подбору игроков выглядят очень грозно, но да — рядом с ними могут оказаться отнюдь не только звездные житомиряне, как прогнозировали многие специалисты накануне сезона.
Второе.
В Первой лиге играют не только имена. Недостаточно собрать сборную свободных агентов УПЛ. Нет мифического страшного разрыва между дивизионами — есть по-прежнему разрыв между грандами и остальными, но, как мы регулярно видим по Кубку Украины, середняки и уж тем более аутсайдеры УПЛ никоим образом не возвышаются над низшими лигами. И вот вам подтверждение — известным, авторитетным, опытным новичкам Полесья придется очень постараться, чтобы реабилитироваться за столь провальный старт.
Третье.
Организация игры и грамотный подбор игроков решают. Жабченко прошлой зимой потерял почти всех лидеров, Горняк-Спорт был на грани прекращения выступлений в Первой лиге, но, как видим, он сумел собрать очень боеспособный состав. Даже больше, после последних дозаявок в запасе оказались люди уровня Яворского, Романова, Ямполя. Почему Горняк-Спорт подписал этих засидевшихся, но делающих разницу в дивизионе людей, а Полесье, например, нет?
Четвертое.
Оно выплывает из предыдущего пункта — в Первой лиге свои реалии, здесь есть свои авторитеты. И сколь серьезно вы бы не уповали на игроков, всю карьеру отыгравших в УПЛ, условный почти двухметровый защитник Кравчук (не подошедший ПФК Львов, кстати) может сделать разницу в противостоянии с бывшим нападающим сборной или плеймейкером команды-участницы еврокубков. Или вопрос принципиальности — вы видели, как сыграл против Полесья его бывший игрок Понедельник? Он как будто передал привет житомирянам, забив и очень убедительно отыграв на своей зоне.
Пятое. Деньги — это очень важно
, но не только они решают. Иначе все бы могли собрать статусных новичков, уехать за границу подготовиться и вразвалочку выиграть Первую лигу. Это не удавалось с первого раза даже таким грандам, как Металлург (Запорожье) или ФК Севастополь 10-летней давности. Даже ФК Александрия и ФК Мариуполь иной раз задерживались здесь более чем на один сезон. Мощные Рух, Металлист 1925, Ингулец уступали минайцам с зарплатами уровня середняка. Это оставляет надежды на интригу и горячую развязку. Впрочем, как и всегда в низших лигах.
Игорь Дашков, Sport Arena