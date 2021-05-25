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Горожан зовут на футбол: «Полесье» сыграет в Житомире с ФК «Горняк-Спорт»

Сегодня, 09:57:21 486 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Горожан зовут на футбол: «Полесье» сыграет в Житомире с ФК «Горняк-Спорт»

 Завтра, 26 мая, в матче 28-го тура Первой лиги ФК "Полесье" примет в Житомире ФК "Горняк-Спорт". Соперник житомирян из города Горишние Плавни.

Перед началом тура "Горняк-Спорт" имеет 6 очков больше, чем житомиряне, и занимает 9 строчку в турнирной таблице. "Полесье" сейчас на 11 месте.

В матче первого круга в гостях ФК "Полесье" праздновал уверенную победу - 0:2.

Житомиряне не могут победить в чемпионате 5 матчей подряд. Возможно, неудачная серия прервется в Житомире, на родном стадионе с поддержкой болельщиков.

Билеты на матч уже поступили в продажу. Согласно временному медицинскому протоколу для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях карантина, заполненность трибун не может превышать 50%. Цены на билеты стартуют от 50 грн, самый дорогой тикет будет стоить 100 грн.

Приобрести билеты можно онлайн по ссылке или в фан-шопе "Полесья" (ул. Театральная, 8, кафе "Галерея"). Начало матча в 18:00.

Тэги: ФК Полесье, Житомир, Первая лига, футбол
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