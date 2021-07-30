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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Июль » 30 » 08:57:47

Футбол возвращается в Житомир: на первый домашний матч «Полесья» еще есть билеты

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Футбол возвращается в Житомир: на первый домашний матч «Полесья» еще есть билеты

 В субботу, 31 июля, ФК "Полесье" проведет в Житомире свой первый домашний матч в новом сезоне. Соперник житомирян - "Горняк-Спорт" из города Горишние Плавни.

В прошлом сезоне ФК "Полесье" дважды встречался с ФК "Горняк-Спорт" и дважды праздновал победу (0:2 в гостях и 3:2 в Житомире).

Билеты на матч уже поступили в продажу. Цена: от 50 до 100 грн.

Их можно приобрести онлайн по ссылке или в кассе на ул. Театральная, 8. Начало в 19:00.

"Приходи на стадион и поддержи родную команду!" - призывают в клубе.

Напомним, "Полесье" стартовало в новом чемпионате с поражения.


 
Тэги: футбол, ФК Полесье, Первая лига, Житомир
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