Футбол возвращается в Житомир: на первый домашний матч «Полесья» еще есть билеты

В субботу, 31 июля, ФК "Полесье" проведет в Житомире свой первый домашний матч в новом сезоне. Соперник житомирян - "Горняк-Спорт" из города Горишние Плавни.
В прошлом сезоне ФК "Полесье" дважды встречался с ФК "Горняк-Спорт" и дважды праздновал победу (0:2 в гостях и 3:2 в Житомире).
Билеты на матч уже поступили в продажу. Цена: от 50 до 100 грн.
Их можно приобрести онлайн по ссылке
или в кассе на ул. Театральная, 8. Начало в 19:00.
"Приходи на стадион и поддержи родную команду!"
- призывают в клубе.
Напомним, "Полесье" стартовало в новом чемпионате с поражения
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