Последний матч сезона: житомирян приглашают на центральный стадион поддержать ФК «Полесье»

В субботу, 12 июня, в Житомире ФК "Полесье" сыграет последний матч в сезоне 2021/22. Соперником житомирян станет ФК "Оболонь". Клуб призывает болельщиков прийти на матч и поддержать футболистов.
"Завершаем сезон в Первой лиге 12 июня матчем с киевской Оболонью. Начало матча в 17:30 на Центральном стадионе Житомира (Фещенко-Чопивского, 18). Поддержите команду на стадионе. Давайте вместе поблагодарим "волков" за сезон"
, - отмечает руководство клуба.
Матч первого круга против столичных соперников житомиряне проиграли со счетом 0:3. В этот раз город ждет реванш.
Билеты уже поступили в продажу. Цены стартуют от 50 грн, самый дорогой тикет стоит 100 грн.
Приобрести билеты можно онлайн по ссылке
или в фан-шопе "Полесья" (ул. Театральная, 8, кафе "Галерея").