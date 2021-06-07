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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Июнь » 7 » 18:27:04

Последний матч сезона: житомирян приглашают на центральный стадион поддержать ФК «Полесье»

Вчера, 18:27:04 418 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Последний матч сезона: житомирян приглашают на центральный стадион поддержать ФК «Полесье»

 В субботу, 12 июня, в Житомире ФК "Полесье" сыграет последний матч в сезоне 2021/22. Соперником житомирян станет ФК "Оболонь". Клуб призывает болельщиков прийти на матч и поддержать футболистов.

"Завершаем сезон в Первой лиге 12 июня матчем с киевской Оболонью. Начало матча в 17:30 на Центральном стадионе Житомира (Фещенко-Чопивского, 18). Поддержите команду на стадионе. Давайте вместе поблагодарим "волков" за сезон", - отмечает руководство клуба.

Матч первого круга против столичных соперников житомиряне проиграли со счетом 0:3. В этот раз город ждет реванш.

Билеты уже поступили в продажу. Цены стартуют от 50 грн, самый дорогой тикет стоит 100 грн.

Приобрести билеты можно онлайн по ссылке или в фан-шопе "Полесья" (ул. Театральная, 8, кафе "Галерея").

Тэги: ФК Полесье, Первая лига, Житомир, футбол
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