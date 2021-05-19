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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 19 » 15:26:25

В Житомире появится бесплатная станция техобслуживания велосипедов

Сегодня, 15:26:25 1272 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире появится бесплатная станция техобслуживания велосипедов

 В Житомире планируют открыть первую в городе станцию ​​технического обслуживания велосипедов, которой смогут пользоваться все желающие.

СТО обустроят на территории школы №36 возле существующей велопарковки, передает "Суспільне".

"Локация была выбрана на территории СОШ №36, которая собрала наибольшее количество участников велошколы. Кроме этого, школа находится почти в центре города. На СТО будут вмонтированы различные инструменты, а также насос очень классного качества. Мы надеемся, что если у кого-то в городе сломается колесо, то они будут знать, что на территории школы №36 они смогут подкачать это колесо", - рассказала в эфире радио "Житомирська хвиля" координатор проекта "TUMI: шлях до школи" Алина Кундич.

Станцию ​​технического обслуживания установят в зоне видимости камер видеонаблюдения. Кроме того, СТО будет сделана из антивандальных материалов.

Напомним, в рамках проекта "TUMI: шлях до школи" в Житомире появились табло измерения скорости, были установлены велопарковки и обустроены безопасные пешеходные переходы возле двух школ.
Тэги: Житомир, велосипеды, СТО
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