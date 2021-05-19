В Житомире появится бесплатная станция техобслуживания велосипедов

В Житомире планируют открыть первую в городе станцию технического обслуживания велосипедов, которой смогут пользоваться все желающие.
СТО обустроят на территории школы №36 возле существующей велопарковки, передает "Суспільне
".
"Локация была выбрана на территории СОШ №36, которая собрала наибольшее количество участников велошколы. Кроме этого, школа находится почти в центре города. На СТО будут вмонтированы различные инструменты, а также насос очень классного качества. Мы надеемся, что если у кого-то в городе сломается колесо, то они будут знать, что на территории школы №36 они смогут подкачать это колесо"
, - рассказала в эфире радио "Житомирська хвиля
" координатор проекта "TUMI: шлях до школи" Алина Кундич.
Станцию технического обслуживания установят в зоне видимости камер видеонаблюдения. Кроме того, СТО будет сделана из антивандальных материалов.
Напомним, в рамках проекта "TUMI: шлях до школи" в Житомире появились табло измерения скорости
, были установлены велопарковки
и обустроены безопасные пешеходные переходы
возле двух школ.