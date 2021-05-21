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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 21 » 11:37:54

В Житомире подорожает вывоз мусора: перевозчики опубликовали новые тарифы

Сегодня, 11:37:54 423 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире подорожает вывоз мусора: перевозчики опубликовали новые тарифы

 В Житомире перевозчики мусора ООО «Грин Бин Украина», ООО «КВВЖРЕП №8» и КАТП 0628 намерены повысить тарифы на вывоз бытовых отходов. Соответствующая информация размещена на сайте городского совета.

Предприятия аргументируют свое решение значительным ростом основных составляющих фактической себестоимости тарифа: уровня минимальной заработной платы и прожиточного минимума, цен на горюче-смазочные материалы, цен на запчасти, шины и другие расходные материалы для обслуживания спецтехники.

В частности, предприятие «Грин Бин Украина» предлагает для жителей многоэтажных домов плату за услуги по обращению с бытовыми отходами, а именно в части вывоза и хранения, на 1 человека в месяц - 23,72 грн (тариф 2020 года - 17,86 грн) для жителей частного сектора - 25,28 грн (тариф 2020 года - 19,16 грн).

ООО «КВВЖРЕП №8» предлагает для жителей многоэтажных домов, плату за услуги по обращению с бытовыми отходами, а именно в части вывоза и хранения, на 1 человека в месяц 23,70 грн (тариф 2020 года - 18,27 грн), для жителей частного сектора - 25,22 грн (тариф 2020 года - 19,48 грн).

КАТП 0628 предлагает для жителей многоэтажных домов плату за услуги по обращению с бытовыми отходами, а именно в части вывоза и хранения, на 1 человека в месяц 23,67 грн (тариф 2020 года - 18,28 грн), для жителей частного сектора - 25,25 грн (тариф 2020 года - 19,61 грн).

Кроме того, в платежках планируют добавить тариф на услуги захоронения бытовых отходов: для жителей многоэтажных домов 3,40 грн, для жителей частного сектора - 3,66 грн.

Предложения предприятий в настоящее время проверяются на экономическую обоснованность в управлении жилищного хозяйства, с последующим внесением на рассмотрение исполнительного комитета Житомирского городского совета.

Напомним, конкурсная комиссия горсовета выбрала исполнителей услуг по вывозу бытовых отходов в Житомире. Из 6 лотов, которые выставлялись на конкурс, по 4 победу одержало ООО «Грин Бин». По одному лоту забрали КАТП-0628 и ЧП «ВЖРЕП №8». Договоры на вывоз мусора заключили на 7 лет.
Тэги: мусор, тарифы, Житомир
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Комментариев: 1
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 12:04:07, Сегодня [Материал]

Так Грін-Бін вже з 12/2020 року зробили такі ціни 21,10грн за 1 чол. ( а не 17,86 грн), ще й нарахували одразу за 3 місяці, за які було проплачено ще КАТП!
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