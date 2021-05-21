В Житомире подорожает вывоз мусора: перевозчики опубликовали новые тарифы

В Житомире перевозчики мусора ООО «Грин Бин Украина», ООО «КВВЖРЕП №8» и КАТП 0628 намерены повысить тарифы на вывоз бытовых отходов. Соответствующая информация размещена на сайте городского совета
.
Предприятия аргументируют свое решение значительным ростом основных составляющих фактической себестоимости тарифа: уровня минимальной заработной платы и прожиточного минимума, цен на горюче-смазочные материалы, цен на запчасти, шины и другие расходные материалы для обслуживания спецтехники.
В частности, предприятие «Грин Бин Украина»
предлагает для жителей многоэтажных домов плату за услуги по обращению с бытовыми отходами, а именно в части вывоза и хранения, на 1 человека в месяц - 23,72 грн
(тариф 2020 года - 17,86 грн) для жителей частного сектора - 25,28 грн
(тариф 2020 года - 19,16 грн).
ООО «КВВЖРЕП №8»
предлагает для жителей многоэтажных домов, плату за услуги по обращению с бытовыми отходами, а именно в части вывоза и хранения, на 1 человека в месяц 23,70 грн (тариф 2020 года - 18,27 грн), для жителей частного сектора - 25,22 грн
(тариф 2020 года - 19,48 грн).
КАТП 0628
предлагает для жителей многоэтажных домов плату за услуги по обращению с бытовыми отходами, а именно в части вывоза и хранения, на 1 человека в месяц 23,67 грн
(тариф 2020 года - 18,28 грн), для жителей частного сектора - 25,25 грн
(тариф 2020 года - 19,61 грн).
Кроме того, в платежках планируют добавить тариф на услуги захоронения бытовых отходов: для жителей многоэтажных домов 3,40 грн
, для жителей частного сектора - 3,66 грн
.
Предложения предприятий в настоящее время проверяются на экономическую обоснованность в управлении жилищного хозяйства, с последующим внесением на рассмотрение исполнительного комитета Житомирского городского совета.
Напомним, конкурсная комиссия горсовета выбрала исполнителей услуг по вывозу бытовых отходов в Житомире
. Из 6 лотов, которые выставлялись на конкурс, по 4 победу одержало ООО «Грин Бин». По одному лоту забрали КАТП-0628 и ЧП «ВЖРЕП №8». Договоры на вывоз мусора заключили на 7 лет.