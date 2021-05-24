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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Май » 24 » 13:59:00

В Житомире женщина потеряла в парке 2-летнего сына: помогли неравнодушные горожане

Вчера, 13:59:00 1872 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире женщина потеряла в парке 2-летнего сына: помогли неравнодушные горожане

 В течение недели в Житомирской области полиция разыскала и вернула домой 10 детей, которые потерялись или сбежали из дома. Один из таких случаев произошел в житомирском парке, где женщина потеряла своего 2-летнего сына.
 

«На линию «102» позвонила испуганная житомирянка. Женщина сообщила, что гуляла со своим 2-летним сыном в городском парке и даже не поняла, в какой момент ребенок потерялся. Ища мальчика, мама узнала от прохожих, что кто-то якобы вел за руку похожего по описанию ребенка», - информирует ГУ Нацполиции в Житомирской области.


На тревожное сообщение среагировали полицейские Житомирского райуправления. Однако, к счастью, ситуация разрешилась быстро и благополучно.

«На одной из парковых аллей люди заметили плачущего малыша без присмотра, взяли за руку и пошли с ним искать его маму. Уже через четверть часа они встретились», - рассказали правоохранители.

Полиция призывает взрослых, имеющих на воспитании несовершеннолетних детей, внимательнее относиться к своим родительским обязанностям.

«Не оставляйте детей без присмотра, позаботьтесь о наличии постоянной телефонной связи с ними, интересуйтесь кругом друзей и интересов ваших чад», - говорят полицейские.

Как сообщал «Журнал Житомира», в одном из торгово-развлекательных комплексов Житомира потерялся 9-летний мальчик
Тэги: парк, потерялся ребенок, Житомир
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