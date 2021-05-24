В Житомире женщина потеряла в парке 2-летнего сына: помогли неравнодушные горожане

«На линию «102» позвонила испуганная житомирянка. Женщина сообщила, что гуляла со своим 2-летним сыном в городском парке и даже не поняла, в какой момент ребенок потерялся. Ища мальчика, мама узнала от прохожих, что кто-то якобы вел за руку похожего по описанию ребенка», - информирует ГУ Нацполиции в Житомирской области.