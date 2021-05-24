В Житомире женщина потеряла в парке 2-летнего сына: помогли неравнодушные горожане

В течение недели в Житомирской области полиция разыскала и вернула домой 10 детей, которые потерялись или сбежали из дома. Один из таких случаев произошел в житомирском парке, где женщина потеряла своего 2-летнего сына.
«На линию «102» позвонила испуганная житомирянка. Женщина сообщила, что гуляла со своим 2-летним сыном в городском парке и даже не поняла, в какой момент ребенок потерялся. Ища мальчика, мама узнала от прохожих, что кто-то якобы вел за руку похожего по описанию ребенка», - информирует ГУ Нацполиции в Житомирской области.
На тревожное сообщение среагировали полицейские Житомирского райуправления. Однако, к счастью, ситуация разрешилась быстро и благополучно.
«На одной из парковых аллей люди заметили плачущего малыша без присмотра, взяли за руку и пошли с ним искать его маму. Уже через четверть часа они встретились»
, - рассказали правоохранители.
Полиция призывает взрослых, имеющих на воспитании несовершеннолетних детей, внимательнее относиться к своим родительским обязанностям.
«Не оставляйте детей без присмотра, позаботьтесь о наличии постоянной телефонной связи с ними, интересуйтесь кругом друзей и интересов ваших чад»
, - говорят полицейские.
Как сообщал «Журнал Житомира
», в одном из торгово-развлекательных комплексов Житомира потерялся 9-летний мальчик
.