В Житомире всего за 3 дня выпала двухмесячная норма осадков

«В результате перемещения через территорию области серии атмосферных фронтов 28-31 мая 2021 года преобладала дождливая погода. Наиболее интенсивные дожди прошли днем ​​30 мая на большей части территории области, ночью 31 мая 2021 года - в южных районах и г. Житомире. В западных и центральных районах области выпали значительные дожди интенсивности 18-22 мм, отмечались грозы - желтый уровень опасности (ОМЯ I). Эпицентр непогоды находился в г. Житомире, до конца суток 30 мая отмечался чрезвычайный дождь с количеством осадков 84 мм, что соответствует красному уровню опасности. К утру 31 мая в Житомире выпало еще 21 мм дождя, что в сумме составляет 105 мм», - говорится в сообщении.