В Житомире всего за 3 дня выпала двухмесячная норма осадков

В последние майские выходные (29-30 мая) мощные ливни накрыли всю Житомирскую область. Самый сильный дождь был в Житомире: здесь за трое суток выпало 192% месячной нормы осадков.
Об этом сообщает издание Житомир инфо
со ссылкой на Житомирский областной центр по гидрометеорологии.
«В результате перемещения через территорию области серии атмосферных фронтов 28-31 мая 2021 года преобладала дождливая погода. Наиболее интенсивные дожди прошли днем 30 мая на большей части территории области, ночью 31 мая 2021 года - в южных районах и г. Житомире. В западных и центральных районах области выпали значительные дожди интенсивности 18-22 мм, отмечались грозы - желтый уровень опасности (ОМЯ I). Эпицентр непогоды находился в г. Житомире, до конца суток 30 мая отмечался чрезвычайный дождь с количеством осадков 84 мм, что соответствует красному уровню опасности. К утру 31 мая в Житомире выпало еще 21 мм дождя, что в сумме составляет 105 мм», - говорится в сообщении.
Информация о количестве осадков
Интенсивные затяжные дожди обусловили на большей части территории области переувлажнение верхних слоев почвы. Местами в южных районах, где за сутки выпало более 1,5 месячной нормы дождей локального ливневого характера, отмечается застой воды в пониженных местах рельефа, затопление и смыв овощных культур в частных хозяйствах.
Как сообщал «Журнал Житомира
», 30 мая улицы в центре Житомира затопило после сильного ливня. Некоторые житомиряне плавали по улице на надувном матрасе, а некоторые устроили развлечения на гидроцикле
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Фото: Instagram / zhyto_best