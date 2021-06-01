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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июнь » 1 » 10:41:05

На Житомирщине завершают капремонт 12-километрового участка трассы М-21

Сегодня, 10:41:05 739 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине завершают капремонт 12-километрового участка трассы М-21

 На территории Житомирской области на завершающем этапе находится реконструкция двух участков автомобильной дороги международного значения М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский.

Как сообщает Служба автомобильных дорог в Житомирской области, речь идет о 12-километровом участке между населенными пунктами Прилуки и Гай в Овручском районе (км 29+483 – 35+483; км 35+483 – 41+483).

Дорожники отмечают, что эти участки пути капитально ремонтировались в 80-е годы прошлого века.
 

"Работы по реконструкции были начаты в прошлом году. Проведено демонтаж существующего дорожного покрытия, земельные работы, выполнено расширение пути, его усиление и завершаются работы по безопасности движения", - информирует САД.


В настоящее время проводятся работы по нанесению горизонтальной разметки.

Подрядчик на двух участках ООО "СП "Автострада". Общая стоимость реконструкции почти 311,5 млн гривен (около 26 млн гривен за 1 км).

Напомним, Служба автомобильных дорог в Житомирской области провела тендер на текущий ремонт трех участков автомобильной дороги М-21 общей длиной 71 км.
Тэги: ремонт дорог, Житомирская область
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Комментариев: 1
spirinoff
1 Вася Пупкин (spirinoff)   • 12:15:24, Сегодня [Материал]

А трассу Житомир-Попельня в следующем веке планируют ремонтировать?! Самая убитая из всех что выходит с областного центра(ближайшая дорога на море,кстати...)
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