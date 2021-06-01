На Житомирщине завершают капремонт 12-километрового участка трассы М-21

На территории Житомирской области на завершающем этапе находится реконструкция двух участков автомобильной дороги международного значения М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский.
Как сообщает Служба автомобильных дорог в Житомирской области, речь идет о 12-километровом участке между населенными пунктами Прилуки и Гай в Овручском районе (км 29+483 – 35+483
; км 35+483 – 41+483
).
Дорожники отмечают, что эти участки пути капитально ремонтировались в 80-е годы прошлого века.
"Работы по реконструкции были начаты в прошлом году. Проведено демонтаж существующего дорожного покрытия, земельные работы, выполнено расширение пути, его усиление и завершаются работы по безопасности движения", - информирует САД.
В настоящее время проводятся работы по нанесению горизонтальной разметки.
Подрядчик на двух участках ООО "СП "Автострада". Общая стоимость реконструкции почти 311,5 млн гривен (около 26 млн гривен за 1 км).
Напомним, Служба автомобильных дорог в Житомирской области провела тендер на текущий ремонт трех участков автомобильной дороги М-21 общей длиной 71 км
.