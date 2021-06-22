В центре Житомира мужчина бросался на прохожих с ножом: полиция объявила ему подозрение

В Житомире на улице Михайловской прохожие задержали и передали полиции неадекватного мужчину, который угрожал горожанам ножом и пытался задушить собачку. Инцидент произошел 18 июня, неадеквату полиция объявила подозрение.
"Мужчина приставал к прохожим, оскорблял людей нецензурной бранью, а на замечания реагировал угрозами и демонстрацией ножа", - сообщает полиция.
По данному факту было открыто уголовное производство и в настоящее время объявлено о подозрении в совершении уголовного деяния, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Также сообщается, что 47-летний мужчина уже неоднократно попадал в поле зрения полиции за административные и уголовные правонарушения.
Сейчас в суде рассматривается обвинение относительно совершения им кражи из домохозяйства в с. Высокая Печь Житомирского района. Кроме того, в отношении подозреваемого полицейские неоднократно составляли административные материалы за распитие алкогольных напитков или появление в пьяном виде в общественных местах (ст. 178) и мелкое хулиганство (ст. 173) КоАП.
Как стало известно "Журналу Житомира
", речь идет о том же человеке, которого в феврале 2021 года силой вытолкали из магазина
в центре города. Тогда инцидент вызвал резонанс в соцсетях и люди встали на защиту мужчины.