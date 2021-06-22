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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 22 » 14:14:04

В центре Житомира мужчина бросался на прохожих с ножом: полиция объявила ему подозрение

Вчера, 14:14:04 895 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В центре Житомира мужчина бросался на прохожих с ножом: полиция объявила ему подозрение

 В Житомире на улице Михайловской прохожие задержали и передали полиции неадекватного мужчину,  который угрожал горожанам ножом и пытался задушить собачку. Инцидент произошел 18 июня, неадеквату полиция объявила подозрение.
 

"Мужчина приставал к прохожим, оскорблял людей нецензурной бранью, а на замечания реагировал угрозами и демонстрацией ножа", - сообщает полиция.


По данному факту было открыто уголовное производство и в настоящее время объявлено о подозрении в совершении уголовного деяния, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.



Также сообщается, что 47-летний мужчина уже неоднократно попадал в поле зрения полиции за административные и уголовные правонарушения.

Сейчас в суде рассматривается обвинение относительно совершения им кражи из домохозяйства в с. Высокая Печь Житомирского района. Кроме того, в отношении подозреваемого полицейские неоднократно составляли административные материалы за распитие алкогольных напитков или появление в пьяном виде в общественных местах (ст. 178) и мелкое хулиганство (ст. 173) КоАП.

Как стало известно "Журналу Житомира", речь идет о том же человеке, которого в феврале 2021 года силой вытолкали из магазина в центре города. Тогда инцидент вызвал резонанс в соцсетях и люди встали на защиту мужчины.
Тэги: улица Михайловская, неадекват, полиция, Житомир
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