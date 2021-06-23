Житомирская прокуратура заявила, что полиция нарушает права граждан при задержании: расследованием займется ГБР

Прокуратура Житомирщины обнаружила нарушения прав граждан при административном задержании полицией. Ведомство открыло уголовные производства по фактам превышения служебных полномочий полицейскими. Об этом сообщается на сайте
областной прокуратуры.
"Житомирской областной прокуратурой проведены проверки соблюдения требований законодательства об административных правонарушениях в части задержания граждан, доставки их в органы полиции, сроков и условий содержания, применения оружия, силы и спецсредств. Во время проверки выявлены многочисленные нарушения прав указанной категории лиц", - говорится в сообщении.
В частности, установлены факты незаконного задержания, составления или ненадлежащего составления протоколов об административном задержании, необоснованного применения силы и спецсредств, превышение сроков содержания, нарушение права на защиту, надлежащего материально-бытового и медико-санитарного обеспечения задержанных.
Кроме этого, выявлено уголовное преступление - незаконное доставление граждан в отдел полиции.
"Бердичевской окружной прокуратурой сведения о превышении служебных полномочий работниками полиции внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 365 УК Украины. Сейчас материалы дела переданы для досудебного расследования во Второ йследственный отдел (с дислокацией в г. Житомире) территориального управления ГБР, расположенного в г. Хмельницком"
, - информирует прокуратура.
По результатам проверок, проведенных в июне этого года, с целью устранения выявленных нарушений в адрес руководства Главного управления Нацполиции в области внесено 10 документов реагирования. Всего в текущем году по указанным вопросам прокурорами внесено более 30 указаний, начато два уголовных производства.
Как сообщал "Журнал Житомира
", полицейского из Малина, который издевался над юношами, уличили в новых пытках
.