Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Криминал. Житомирская прокуратура заявила, что полиция нарушает права граждан при задержании: расследованием займется ГБР - 23 Июня 2021