На Житомирщине разоблачили канал сбыта наркотиков заключенным: фигурантам дела сообщили о подозрении

"По данным следствия, с целью сбыта наркотических средств, осужденный, отбывая наказание в одной из исправительных колоний области, организовал преступную группировку, в состав которой привлек еще одного заключенного и местного жителя. Злоумышленники действовали по отлаженной схеме и распределенными ролями. Организатор группы договаривался по телефону с "поставщиками" о наличии наркотовара и перечислял на банковские карточки обусловленную плату. Соучастникам сообщалось о расположении закладок "заказа", после чего они забирали товар и доставляли его в исправительную колонию, перебрасывая через забор", - отмечается в сообщении.