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На Житомирщине в ДТП погиб гражданин Германии: еще один человек в больнице

Сегодня, 10:32:26 714 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине в ДТП погиб гражданин Германии: еще один человек в больнице

 В Житомирской области на автодороге Киев-Ковель микроавтобус слетел с дороги и перевернулся. Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 июня около 5:00, неподалеку с. Радовель Олевской ОТГ. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"Предварительно, водитель автомобиля Ford Transit, двигаясь по автодороге, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части в кювет, где транспортное средство перевернулось", - говорится в сообщении.


Фото: ГУНП

В результате ДТП погиб 57-летний гражданин Германии.

51-летнего жителя г. Николаев, который также находился в автомобиле, с травмами госпитализировали в Олевскую больницу.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Продолжается установления всех причин и обстоятельств ДТП.
Тэги: дтп, Житомирщина
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