На Житомирщине в ДТП погиб гражданин Германии: еще один человек в больнице

В Житомирской области на автодороге Киев-Ковель микроавтобус слетел с дороги и перевернулся. Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 июня около 5:00, неподалеку с. Радовель Олевской ОТГ. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Предварительно, водитель автомобиля Ford Transit, двигаясь по автодороге, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части в кювет, где транспортное средство перевернулось", - говорится в сообщении.
Фото: ГУНП
В результате ДТП погиб 57-летний гражданин Германии.
51-летнего жителя г. Николаев, который также находился в автомобиле, с травмами госпитализировали в Олевскую больницу.
Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Продолжается установления всех причин и обстоятельств ДТП.