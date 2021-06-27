Цветение водорослей в реке Тетерев - чем опасно для здоровья человека?

Сине-зеленые водоросли выделяют токсины при цветении. Потепление и стоячая вода – все, что нужно для размножения сине-зеленых водорослей. А последние десятилетия их еще и удобряют. Почти все моющие средства, которыми мы пользуемся, содержат фосфаты.

Фосфатами питаются сине-зеленые водоросли, благодаря чему они разрастаются с большой скоростью. Они содержатся в минеральных удобрениях, которые используют аграрии.

Только 1 г фосфатов приводит к появлению 5-10 кг сине-зеленых водорослей.

Как "цветение" воды может влиять на человека, "Сегодня" рассказали ученые отдела санитарной гидробиологии и гидропаразитологии Института гидробиологии НАН Украины Владимир Щербак и Наталья Семенюк.

Где распространены сине-зеленые водоросли?

Сине-зеленые водоросли (Cyanophyta) – это мелкоклеточные водоросли, которые встречаются почти во всех континентальных водоемах и водотоках мира.

Наиболее хорошо они себя чувствуют в малопроточных, относительно мелководных водоемах, вода которых обогащена соединениями минеральных форм азота. Последние 10-20 лет важным фактором размножения водорослей стали моющие средства, содержащие фосфаты.

Массовое развитие сине-зеленых водорослей длится со второй половины мая и до начала сентября.

Биомасса сине-зеленых до 20 г/м. куб. повышает производительность водных экосистем и они существуют безопасными для всех ракообразных и рыб.

Такие концентрации водорослей безопасны и для людей. Но визуально такие биомассы сине-зеленых создают интенсивный зеленый цвет воды и никакого негативного влияния на человека не оказывают.

Однако особенность цианобактерий в том, что они обладают способностью синтезировать альготоксины, которые являются составной метаболизма водорослей и в незначительном количестве (в микрограммах на метр кубический) выделяются в воду. Это естественный процесс и прямых угроз для купания в воде не несет.





Безопасно ли купаться, когда вода "цветет"?

При массовой вегетации (до сотен грамм на метр кубический), когда поверхность воды покрыта сплошным слоем "цветения", некоторые виды выделяют токсины, которые могут повлиять на человека.

Анабена "цветение" воды может выделять в качестве екзаметаболита анатоксин "А". При определенных условиях для человека с ослабленным организмом имеет слабо выраженное нейротоксическое действие – блокирование нервно-мышечной передачи.

Афанизоменон "цветение" воды также способен выделять афанотоксин (смесь неосакситоксина и сакситоксина), что может способствовать повышению риска сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.

Микроцистис синевато-зеленый способен выделять естественный альготоксин микроцистин, который повышает риски возникновения легочного тромбоза, застоя крови в печени.

Но негативное влияние альготоксинов может быть только при максимальном развитии водорослей, когда формируется сплошная пленка "цветения" и даже визуально видно, что при таких условиях купаться – не лучшая идея.

В пик распространения цианобактерий – вторая половина июля – август – накапливается максимальная биомасса водорослей и начинается их отмирание и распад. В воду дополнительно выделяются различные токсичные соединения: бензолы и их производные, фенолы, индолы и другие продукты отмирания водорослей, которые имеют неприятный запах. При таких условиях купаться не желательно. Но и значительные пленки "цветения" и неприятный запах приведет к тому, что люди такие локальные места (заливы, старицы) будут обходить.

В целом общих угроз здоровью людей, а тем более летального характера, особенно в проточных местах днепровской воды не существует, а физическая польза от купания будет намного больше от практически эфемерной угрозы негативного, даже побочного, влияния цианобактерий на человека.





Что говорят врачи?

Сине-зеленые водоросли не являются инфекционными агентами и не размножаются в организме человека, отмечают в Центре общественного здоровья. Но по данным ВОЗ, их связывают с болезнями в различных частях всего мира, в т.ч. Северной и Южной Америке, Африке, Австралии, Европе, Скандинавии и Китае.

Во время купания в период цветения сине-зеленых водорослей могут проявляться различные симптомы:

кожные высыпания по всему телу;

зуд

аллергическая реакция (например, астма);

покраснение кожи, слизистой оболочки глаз и носа,

сыпь и волдыри вокруг рта и носа.

Если проглотить такую воду, возможны:

повышение температуры;

боли в животе;

тошнота и рвота;

диарея;

боль в горле;

головная боль;

боль в мышцах и суставах;

волдыри во рту;

возникновения заболевания печени;

возникновения заболевания почек.



Токсины цианобактерий могут вызывать нейродегенеративные заболевания, в тому числі:

болезнь Альцгеймера;

болезнь Паркинсона;

боковой амиотрофический склероз (болезнь Лу Герига).



Точные данные о количестве людей, подвергшихся воздействию токсинов цианобактерий, во всем мире отсутствуют, добавляют в Центре общественного здоровья.