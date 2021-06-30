Ивана Купала 2021: как и где будут праздновать в Житомире

6 июля на территории городского Гидропарка состоится общегородской праздник Ивана Купала. Программу мероприятий опубликовал Житомирский городской совет.
В программе празднования: мастер-классы, кулинарный фестиваль, квесты, театрализованное представление, фестиваль красок "Холли", фаер-шоу и дискотека.
Кроме развлекательной программы, планируют организовать выездную торговлю (фуд-корт) без права реализации алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, пива, за исключением реализации столовых вин.
Общественный транспорт 6 июля в район Гидропарка будет курсировать до 23:00.
Праздник Ивана Купала в Житомире