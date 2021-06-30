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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2021 » Июнь » 30 » 12:45:11

Ивана Купала 2021: как и где будут праздновать в Житомире

Сегодня, 12:45:11 651 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ивана Купала 2021: как и где будут праздновать в Житомире

 6 июля на территории городского Гидропарка состоится общегородской праздник Ивана Купала. Программу мероприятий опубликовал Житомирский городской совет.

В программе празднования: мастер-классы, кулинарный фестиваль, квесты, театрализованное представление, фестиваль красок "Холли", фаер-шоу и дискотека.

Кроме развлекательной программы, планируют организовать выездную торговлю (фуд-корт) без права реализации алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, пива, за исключением реализации столовых вин.

Общественный транспорт 6 июля в район Гидропарка будет курсировать до 23:00.
 

Праздник Ивана Купала в Житомире

Тэги: Житомир, ивана купала, праздник
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