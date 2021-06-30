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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июнь » 30 » 14:59:03

В Житомирской области разборки водителей на дороге переросли в стрельбу

Сегодня, 14:59:34 1125 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области разборки водителей на дороге переросли в стрельбу

 В городе Коростень в больницу с тяжелой травмой доставили 66-летнего местного жителя. Как выяснилось, в мужчину выстрелили из пистолета во время разборок на дороге. Об этом "ЖЖ" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"Из-за создания аварийной ситуации на дороге возник внезапный конфликт между двумя водителями транспортных средств, скутера и ВАЗа. Во время выяснения отношений, которые сопровождались ссорой и взаимными оскорблениями, один из водителей выстрелил из пневматического пистолета в другого", - говорится в сообщении.


66-летнему коростенцу была нанесена травма глаза, что, по заключению судебного эксперта, относится к тяжким телесным повреждениям. Мужчину прооперировали, сейчас угрозы его жизни нет.

Правоохранители установили, что травмы потерпевшему нанес 26-летний местный житель. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Ранее парень уже был осужден за совершение кражи, грабежа и разбоя. На этот раз ему может грозить от 5 до 8 лет лишения свободы.
Тэги: разборки, Житомирщина, дтп, стрельба
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