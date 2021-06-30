В Житомирской области разборки водителей на дороге переросли в стрельбу

В городе Коростень в больницу с тяжелой травмой доставили 66-летнего местного жителя. Как выяснилось, в мужчину выстрелили из пистолета во время разборок на дороге. Об этом "ЖЖ
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Из-за создания аварийной ситуации на дороге возник внезапный конфликт между двумя водителями транспортных средств, скутера и ВАЗа. Во время выяснения отношений, которые сопровождались ссорой и взаимными оскорблениями, один из водителей выстрелил из пневматического пистолета в другого", - говорится в сообщении.
66-летнему коростенцу была нанесена травма глаза, что, по заключению судебного эксперта, относится к тяжким телесным повреждениям. Мужчину прооперировали, сейчас угрозы его жизни нет.
Правоохранители установили, что травмы потерпевшему нанес 26-летний местный житель. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Ранее парень уже был осужден за совершение кражи, грабежа и разбоя. На этот раз ему может грозить от 5 до 8 лет лишения свободы.