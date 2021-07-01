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В Житомире машина столкнулась со скутером: момент ДТП попал на камеры

Сегодня, 12:24:56 627 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире машина столкнулась со скутером: момент ДТП попал на камеры

 Вечером 30 июня в Житомире столкнулись легковушка и скутер. ДТП произошло на перекрестке Киевского шоссе и улицы Параджанова.

Об этом 1 липня сообщил Городской информационный центр.

"Вчера 30 июня камерами видеонаблюдения зафиксировано ДТП, которое произошло в 22:37 на перекрестке ул. Параджанова - Киевское шоссе. Пострадавший: водитель скутера (43 года)", - говорится в сообщении.

В результате столкновения водитель скутера получил серьезные травмы и был госпитализирован в областную больницу.
 

Момент ДТП

Тэги: дтп, Житомир
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