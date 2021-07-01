В Житомире машина столкнулась со скутером: момент ДТП попал на камеры

Вечером 30 июня в Житомире столкнулись легковушка и скутер. ДТП произошло на перекрестке Киевского шоссе и улицы Параджанова.
Об этом 1 липня сообщил Городской информационный центр
.
"Вчера 30 июня камерами видеонаблюдения зафиксировано ДТП, которое произошло в 22:37 на перекрестке ул. Параджанова - Киевское шоссе. Пострадавший: водитель скутера (43 года)"
, - говорится в сообщении.
В результате столкновения водитель скутера получил серьезные травмы и был госпитализирован в областную больницу.
Момент ДТП