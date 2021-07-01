На маршруті Київ – Кишинів у Житомирській області зводиться транспортна розв’язка. ФОТО

У рамках програми Президента «Велике будівництво» будується транспортна розв’язка у двох рівнях на перетині автошляху М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський та обходу міста Бердичів.

Як повідомляє Укравтодор, між селами Осикове та Гришківці дорожники влаштували монолітні стійки та опори, а також змонтували ригелі для майбутнього шляхопроводу.

Наразі триває відсипання земляного полотна.

Цього року за ініціативи Президента України Володимира Зеленського та Президентки Молдови Майї Санду Укравтодор також працює над створенням нового маршруту Київ – Кишинів із мостовим переходом через р. Дністер. Він проходитиме через Київську, Житомирську та Вінницьку області й стане оптимальним для подорожі до Молдови в обхід невизнаної Придністровської республіки.

Загальна протяжність маршруту становить 570 км, із них по території України — 410 км.

Довідково. Транспортну розв’язку на маршруті Київ – Кишинів у Житомирській області будує ПП «Автомагістраль».















