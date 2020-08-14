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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Август » 14 » 15:01:01

«Велике будівництво»: министр осмотрел в Житомире реконструкцию детсада и спортшколы. ФОТО

Сегодня, 15:18:01 439 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Велике будівництво»: министр осмотрел в Житомире реконструкцию детсада и спортшколы. ФОТО

 Сегодня, 14 августа, в Житомире с рабочей поездкой находился Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов.

По информации облгосадминистрации, в рамках поездки Министр ознакомился с реализацией на Житомирщине национального проекта «Велике будівництво».

В частности, Алексей Чернышов совместно с председателем ОГА Виталием Бунечко проверили в Житомире, как идут строительные работы в детском саду №32 и в доме физкультуры «Авангард».

Стоит добавить, реконструкция детского сада №32 проходит в Житомире с 2015 года. Ремонтные работы в «Авангарде» начались в 2019 году.















Тэги: Велике будівництво, министр, Житомир
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