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2020
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14
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15:01:01
«Велике будівництво»: министр осмотрел в Житомире реконструкцию детсада и спортшколы. ФОТО
Сегодня, 15:18:01
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Сегодня, 14 августа, в Житомире с рабочей поездкой находился Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов.
По информации облгосадминистрации, в рамках поездки Министр ознакомился с реализацией на Житомирщине национального проекта «Велике будівництво».
В частности, Алексей Чернышов совместно с председателем ОГА Виталием Бунечко проверили в Житомире, как идут строительные работы в детском саду №32 и в доме физкультуры «Авангард».
Стоит добавить, реконструкция
детского сада №32
проходит в Житомире с 2015 года. Ремонтные работы
в «Авангарде»
начались в 2019 году.
Тэги:
Велике будівництво
,
министр
,
Житомир
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