Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Власть. «Велике будівництво»: министр осмотрел в Житомире реконструкцию детсада и спортшколы. ФОТО - 14 Августа 2020