Олексій Чернишов: «Велике будівництво» у 2021 формує нову культурну спадщину держави





Культура – новий напрям у Програмі Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». У 2021 році планується відновлення 20 об’єктів культурного спрямування.

«Об’єкти культурної спадщини України – це відгомін нашої історії. Маємо її знати та шанувати. Відновлення культурних об’єктів стане потужним внеском у розвиток громад та культурне збагачення населення України», – зазначив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, - повідомляють на сайті Житомирської ОДА.

У рамках підготовки до відзначення 30-ї річниці Незалежності України буде реалізовано знаковий об’єкт на території Черкащини – Будинок культури у Каневі на 700 місць.

Саме тут буде розташована Шевченківська національна бібліотека та Канівська школа мистецтв. Центр облаштують для проведення різноманітних гуртків культурологічного спрямування й наукового відділу з вивчення та популяризації діяльності та життя видатних осіб української історії тощо.

На реалізацію об’єкту передбачено 76,2 млн грн.

Також у планах будівництво культурно-мистецького центру «Дзбан» в с.Старий Косів Івано-Франківської області. Це унікальний об’єкт, який немає аналогів. Центр буде побудований у формі глечика з візерунками. Таке рішення в дизайні будівлі підкреслює історичний культурний доробок Косівщини. Саме на цих територіях одним з найпоширеніших ремесел було гончарство. У Центрі розташовуватиметься невеликий кінотеатр, внутрішній відкритий балкон, гончарні майстерні та конференц-зали.

Масштабна реконструкція запланована і для таких об’єктів, як: Національний художній музей України, Національний історико-культурний заповідник «Качанівка», Бережанський замок, оборонні мури Жовкви, Палац Потоцьких у Тульчині, Підгорецький замок, Національний заповідник «Хортиця», Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди, «Білий та Сірий будинки Косачів» в с.Колодяжне, Миколаївська астрономічна обсерваторія, Національний заповідник «Софія Київська», Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній», Державний історико-архітектурний заповідник «Стара Умань» та замок Любарта в Луцьку.