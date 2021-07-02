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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июль » 2 » 10:44:16

Велике будівництво на Житомирщині: капітальний ремонт мосту в Овручі проводиться з випередженням графіку

Сегодня, 10:44:16 225 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Велике будівництво на Житомирщині: капітальний ремонт мосту в Овручі проводиться з випередженням графіку

 У рамках програми Президента «Велике будівництво» проводиться капітальний ремонт мосту через річку Норин у місті Овруч на шляху М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, км 47+402. Про це інформує САД у Житомирській області.

Тут вже влаштовано гідроізоляцію, поздовжній дренаж, деформаційні шви, демонтовано риштування опалубки тротуарної консолі. Наступний етап капітального ремонту – влаштування двох шарів асфальтобетону.

Зверніть увагу! На час ремонту рух для транзитного транспорту мостом закрито.

На автомобільних дорогах загального користування державного значення Житомирщини зараз триває відновлення та будівництво одразу чотирьох штучних споруд на шляхах: М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський км 214+223 та км 47+402, Н-03 Житомир – Чернівці км 57+058, Р-49 Васьковичі – Шепетівка км 92+351.

У минулому році було завершено будівництво мосту через річку Желонь у прикордонній смузі на а/д  М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський.

Довідково. Підрядник: ПрАТ “Мостобудівне управління-3”.

Термін виконання робіт за договором: до 31.12.2021 року.



Тэги: Велике будівництво
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