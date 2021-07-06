«Велике будівництво» модернізує інфраструктуру та створює нові робочі місця

Програма «Велике будівництво» допомагає модернізувати інфраструктуру в Україні, а також з її допомогою вже створено додатково близько 200 тисяч робочих місць. Це вкрай важливо для держави, а особливо в період пандемії коронавірусу, переконаний Президент України Володимир Зеленський.
«Велике будівництво» – реально крута реформа в Україні, яка спрацювала. Не дуже багато реформ спрацювало. «Велике будівництво» дало близько 200 тисяч робочих місць. Хоча після першої, впродовж другої хвилі COVID-19 українці втратили майже 350-400 тисяч робочих місць. А "Велике будівництво" повернуло 200 тисяч, немало», – зазначив глава держави.
На його переконання, покращення інфраструктури є однією з головних реформ для будь-якої країни. І про це кажуть світові лідери.
Так, наприклад, варто пригадати заяву Президента США Джо Байдена щодо запуску реформи інфраструктури в Сполучених Штатах, бюджет якої – понад 2 трильйони доларів. Такі великі суми вкотре підтверджують важливість реформи не лише в Україні, а й за кордоном.
Варто зазначити, що, на жаль, не в усіх українських містах помітні результати цієї програми. Причина в тому, що в містах «Великого будівництва» немає. Тому що немає цих місцевих доріг на балансі «Укравтодору». Але за межами міст всі бачать результат, там українці вже користуються покращеною інфраструктурою. І це сталося завдяки саме президентській програмі «Велике будівництво».
Насправді, в Україні завжди так було, що в столиці та в інших містах, де керують більш-менш серйозні мери, дороги були. Навіть якщо з частковим ремонтом, навіть якщо з ямами, але були. А от поза межами міст – взагалі не було доріг, або їх складно назвати «дорогами». Зараз відбувається навпаки – ініційована Президентом програма працює.
Відчутні інфраструктурні зміни і в Житомирській області області,
- говорить народний депутат України, керівник обласної організації партії «Слуга Народу» Арсеній Пушкаренко.
За період дії програми Президента «Велике будівництво» на Житомирщині було реконструйовано низку дорожніх та інфраструктурних об‘єктів. Це автошляхи, які не ремонтувалися роками. Зокрема, в минулому році було відремонтовано 190 кілометрів доріг. В цьому році запланований ремонт ще 246 кілометрів. Введено в експлуатацію Скортивний комплекс «Динамо» в Радомишлі. Триває ремонт басейну в Бердичеві, на черзі басейн житомирський «Авангард». Реконструйовані Будинок культури в Малині, ліцей в Новій Боровій, опорна школа в Пулині. В рамках розвитку медичної інфраструктури збудовані нові приймальні відділення в 7 опорних лікарнях. Введені в дію та працюють 10 амбулаторій сімейної медицини. Ще 13 амбулаторій розпочнуть роботу до кінця року. Всі нові об’єкти обладнані сучасним медичним обладнанням.
Пресслужба політичної партії "Слуга Народу"
«В умовах децентралізації саме дорожнє сполучення забезпечує надання якісних освітніх, медичних, сервісних послуг для жителів громад. Коли безперешкодно можна дістатися відремонтованої опорної школи, до нової амбулаторії, до ЦНАПу і т.д. Якісні дороги та інфраструктура - це не лише про комфорт, це про безпеку, про підвищення рівня життя та розвиток всього регіону», - підкреслив Арсеній Пушкаренко.