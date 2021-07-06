«Велике будівництво» модернізує інфраструктуру та створює нові робочі місця

«В умовах децентралізації саме дорожнє сполучення забезпечує надання якісних освітніх, медичних, сервісних послуг для жителів громад. Коли безперешкодно можна дістатися відремонтованої опорної школи, до нової амбулаторії, до ЦНАПу і т.д. Якісні дороги та інфраструктура - це не лише про комфорт, це про безпеку, про підвищення рівня життя та розвиток всього регіону», - підкреслив Арсеній Пушкаренко.