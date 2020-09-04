Разом до перемоги: в Коростенському районі відкрився ЗЕштаб!

«Мета сьогоднішнього заходу – офіційно закріпити юридичний статус Коростенського регіонального офісу обласної партійної організації «Слуга Народу» та представити його керівника – Владислава Ковальчука, а також кандидата на міського голову Коростеня – Віталія Науменка. І сьогодні ми втрьох заявляємо, що робота передвиборчого штабу розпочата. Інших легітимних штабів в Коростені не існує!», – підкреслив Олександр Дмитрук.

«Основним напрямком роботи Офісу на даний час є реалізація функцій та повноважень передвиборчого штабу, який сьогодні є мозковим та аналітичним центром, де народжуються та формуються ідеї, розробляється стратегія розвитку регіону, а також пропрацьовуються передвиборчі програми кандидатів в депутати та на посаду голів ОТГ. Розробляються шляхи для реалізації цих програм. Критерії для відбору кандидатів доволі прості – бажання змінити на краще життя людей, які проживають на території відповідних ОТГ (об’єднаних територіальних громад), чітке розуміння того, яким чином цього досягти, а також здатність брати на себе повну особисту відповідальність за процеси, що відбуватимуться у громадах»,– пояснив Владислав Ковальчук.