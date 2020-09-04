Разом до перемоги: в Коростенському районі відкрився ЗЕштаб!

Коростень – одне із старовинних міст в Україні, столиця Древлянського краю, що поєднує в собі багатовікову історію Коростенщини, Олевщини, Овруччини та Малинщини. Край славиться унікальними історичними пам‘ятками та мальовничою природою. Древлянщина також багата гарними та професійними людьми, природними ресурсами та величезним потенціалом для вітчизняних та іноземних інвесторів.
Політична Партія «Слуга Народу» зібрала команду професійних, ініціативних та цілеспрямованих людей, які знають що потрібно робити для розвитку громад Коростенського району. Усі ці люди зосереджені в Коростенському регіональному офісі обласної партійної організації «Слуга Народу», який офіційно 3 вересня 2020 року відкрив керівник Житомирського обласного виборчого штабу Політичної партії «Слуга Народу» Олександр Дмитрук.
«Усі мої думки та прагнення моєї команди спрямовані на те, аби перетворити місто Коростень на європейське місто. Отже, разом крокуємо до перемоги, як в Україні, так і на рівні наших міст!»
«Мета сьогоднішнього заходу – офіційно закріпити юридичний статус Коростенського регіонального офісу обласної партійної організації «Слуга Народу» та представити його керівника – Владислава Ковальчука, а також кандидата на міського голову Коростеня – Віталія Науменка. І сьогодні ми втрьох заявляємо, що робота передвиборчого штабу розпочата. Інших легітимних штабів в Коростені не існує!», – підкреслив Олександр Дмитрук.
,– наголосив Віталій Науменко.
«Основним напрямком роботи Офісу на даний час є реалізація функцій та повноважень передвиборчого штабу, який сьогодні є мозковим та аналітичним центром, де народжуються та формуються ідеї, розробляється стратегія розвитку регіону, а також пропрацьовуються передвиборчі програми кандидатів в депутати та на посаду голів ОТГ. Розробляються шляхи для реалізації цих програм. Критерії для відбору кандидатів доволі прості – бажання змінити на краще життя людей, які проживають на території відповідних ОТГ (об’єднаних територіальних громад), чітке розуміння того, яким чином цього досягти, а також здатність брати на себе повну особисту відповідальність за процеси, що відбуватимуться у громадах»,– пояснив Владислав Ковальчук.
Станом на сьогодні підготовлені та призначені члени Територіальних виборчих комісій в усіх 13 ОТГ, що входять до Коростенського району. Триває відбір кандидатів до дільничних виборчих комісій. На 90% затверджені списки кандидатів на посаду міських та селищних голів, а також кандидатів у депутати місцевих рад.
Коростенський районний офіс обласної партійної організації «Слуга Народу» у Коростені відкрився за адресою:
місто Коростень, вул. Шевченка, 6.
Графік роботи: 9:00-17:00 у робочі дні.
Телефон приймальні: 068-8276593
Керівник Офісу (керівник штабу): Ковальчук Владислав Анатолійович.
м. Олевськ, вул.Чкалова, 5
Графік роботи: 10:00-18:00 у робочі дні.
Керівник Офісу (керівник штабу): Ковальчук Василь
Пресслужба Житомирської обласної організації політичної партії «Слуга Народу»