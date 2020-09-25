Залякування кандидатів від «Слуги Народу» є неприпустимим і порушує право на чесні вибори – Андрій Клочко

«Такі дії підривають фундаментальне і конституційне право кожного громадянина України – право на вільні і чесні вибори, – наголосив Андрій Клочко. – Ми сподіваємося, що правоохоронні органи оперативно встановлять підозрюваних та проведуть неупереджене розслідування. Політична партія «Слуга Народу» уважно стежитиме за ходом розслідування та вітатиме якнайшвидше його завершення».

«Намагання залякати кандидатів від «Слуги Народу» свідчить про їх авторитет у місцевих громадах. І про те, що деякі нечистоплотні «опоненти» розцінюють їхні шанси на перемогу на виборах 25 жовтня як дуже високі. А тому готові протидіяти не шляхом дискусії та аргументів, а використовують кримінальні методи та брудні технології», – резюмував Андрій Клочко.