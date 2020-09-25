Залякування кандидатів від «Слуги Народу» є неприпустимим і порушує право на чесні вибори – Андрій Клочко

Хуліганські дії щодо кандидата на посаду голови Баранівської ОТГ від політичної партії «Слуга Народу» Анни Собецької-Муравської є тиском на неї та спробою втрутитися у хід виборчої кампанії в регіоні.
Про це заявив Голова Житомирської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» Андрій Клочко.
«Такі дії підривають фундаментальне і конституційне право кожного громадянина України – право на вільні і чесні вибори, – наголосив Андрій Клочко. – Ми сподіваємося, що правоохоронні органи оперативно встановлять підозрюваних та проведуть неупереджене розслідування. Політична партія «Слуга Народу» уважно стежитиме за ходом розслідування та вітатиме якнайшвидше його завершення».
Адже, за його словами, справедливе покарання винних стане фактором попередження подібних дій у майбутньому: в інших регіонах та щодо інших кандидатів.
«Намагання залякати кандидатів від «Слуги Народу» свідчить про їх авторитет у місцевих громадах. І про те, що деякі нечистоплотні «опоненти» розцінюють їхні шанси на перемогу на виборах 25 жовтня як дуже високі. А тому готові протидіяти не шляхом дискусії та аргументів, а використовують кримінальні методи та брудні технології», – резюмував Андрій Клочко.
Як повідомили на сторінці ПП «Слуга Народу» у Житомирській області у Фейсбуці
, в ніч на 26 вересня Анна Собецька-Муравська отримала «подарунок» від невідомих осіб із предметом, схожим на вибуховий пристрій. При огляді фахівці вибухотехнічної служби ГУНП Житомирщини небезпечних речовин не виявили. Анна Собецька-Муравська є відомою в районі екоактивісткою.
За фактом правопорушення розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 296 «Хуліганство» Кримінального кодексу України.
Пресслужба Житомирської обласної організації політичної партії «Слуга Народу»
А от других партий допустимы?