Житомирський осередок партії «Слуга Народу» очолив Андрій Клочко

«Реформа децентралізації триває вже понад шість років. А у квітні ми ухвалили Закон «Про місцеве самоврядування», завдяки якому можна визначати адміністративні центри громад та чітко окреслювати їхні території. Очоливши Житомирський обласний осередок партії, я намагатимуся завершити ключову, практичну частину реформи. Цього разу йдеться про владу, яка впливатиме на життя кожної людини не менше, аніж центральна: саме від органів місцевого самоврядування врешті-решт залежатиме, наскільки якісно та комфортно житиметься людині в громаді», – зазначає Андрій Клочко.