Житомирський осередок партії «Слуга Народу» очолив Андрій Клочко

Житомирську обласну організацію партії «Слуга Народу» очолив народний депутат Андрій Клочко, голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
Рішення про призначення пана Клочка ухвалили члени обласної партійної організації під час конференції регіонального партійного осередку. Його кандидатуру також затвердили Вищою радою партії.
«Реформа децентралізації триває вже понад шість років. А у квітні ми ухвалили Закон «Про місцеве самоврядування», завдяки якому можна визначати адміністративні центри громад та чітко окреслювати їхні території. Очоливши Житомирський обласний осередок партії, я намагатимуся завершити ключову, практичну частину реформи. Цього разу йдеться про владу, яка впливатиме на життя кожної людини не менше, аніж центральна: саме від органів місцевого самоврядування врешті-решт залежатиме, наскільки якісно та комфортно житиметься людині в громаді», – зазначає Андрій Клочко.
Членами ради Житомирської обласної партійної організації стали: Яремчук Євген, Безгін Віталій, Грищенко Тетяна, Арсеній Пушкаренко, Кицак Богдан, Віктор Євдокимов та Дмитро Костюк.
Голова партії «Слуга Народу» Олександр Корнієнко підкреслив, що обласні осередки партії не є передвиборчими штабами і працюватимуть також і після місцевих виборів.
«Ще під час парламентської кампанії ми обіцяли встановити постійний зворотний зв’язок із громадянами. Для цього потрібні представництва партії. Наші обласні структурні утворення стануть постійно діючими осередками спілкування з мешканцями кожного регіону. Ми не «спускатимемо» готові рішення з Києва, а лише допомагатимемо місцевим мешканцям розвивати той чи інший регіон. Є проблема? Вирішимо це разом!»
– пояснив Олександр Корнієнко.
Крім Житомирської, відбулися конференції у ще восьми обласних партійних осередках партії «Слуга Народу». Були призначені керівники обласних організацій у Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.
Нагадаємо, що політична партія «Слуга Народу» 21 липня 2019 року здобула перемогу на парламентських виборах і сформувала найбільшу в історії України фракцію у Верховній Раді, до якої зараз входять 248 народних депутатів. Офіційна ідеологія партії – український центризм. Він передбачає пошук компромісу між різними групами населення, уникнення розколу країни за політичними, етнічними та мовними ознаками, відмову від лівого та правого екстремізму.
Пресслужба обласної організації партії «Слуга Народу»