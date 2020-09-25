Заява Житомирської обласної організації ПП «Слуга Народу» з приводу порушення виборчого законодавста в Баранівці

В ніч на 25 вересня та вранці 26 вересня кандидатка на посаду голови Баранівської ОТГ Анна Собецька-Муравська та її матір отримали «подарунок». Як виявилося, всередині знаходився пакунок, схожий на вибухівку. Припускаємо, що це було зроблено з метою залякування кандидатки на посаду голови Баранівської ОТГ.
Муравська Анна – відома в районі екоактивістка. Її громадянська позиція, чесність та непідкупність, а також діяльність, яку вона веде, перешкоджає незаконним діям деяких сумнівно відомих місцевих «бізнесменів».
За фактом інциденту розпочато кримінальне впровадження за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 296 «Хуліганство» Кримінального кодексу України. Наша політична сила сподівається на швидке виявлення та справедливе покарання винних. В демократичному суспільстві подібні злочинні діянні неприпустимі.