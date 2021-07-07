Арсеній Пушкаренко: Ми створюємо нову та сучасну інфраструктуру для всіх громадян України

Житомир та Житомирська область – лідери серед інших регіонів України за кількістю та масштабом проєктів «Великого будівництва», що реалізовані або знаходяться на стадії завершення.
Як переконує народний депутат України, голова Житомирської обласної організації партії «Слуга Народу» Арсеній Пушкаренко, такі показники – спільна заслуга центральної влади та місцевого самоврядування – громад.
«Президент України Володимир Зеленський поставив стратегічне завдання – розвиток інфраструктури. Мова йде про всі сфери: дороги, лікарні, дитячі садочки, школи, стадіони, басейни і не тільки. Ми створюємо комфортні умови для всіх громадян України, незалежно від того, де вони мешкають», – підкреслює Арсеній Пушкаренко.
В рамках здійснення парламентського контролю за ходом будівництва та реконструкції, Арсеній Пушкаренко відвідав ряд об’єктів на території Житомира та ознайомився з ходом робіт.
Науковий та студентський центр України
В рамках візиту народний депутат України, голова Житомирської обласної організації партії «Слуга Народу» Арсеній Пушкаренко разом із секретарем Житомирської міської ради Віктором Клімінським та головою фракції «Слуга Народу» в міськраді Віктором Євдокимовим відвідав провідні вищі навчальні заклади Житомира.
Зокрема, він перевірив, як йде будівництво нового корпусу в Державному університеті «Житомирська політехніка» та ознайомився із сучасними методиками отримання та обробки даних космічного моніторингу Землі із супутників в національному університеті «Поліський університет».
Ректор Житомирської політехніки Віктор Євдокимов розповів, що будівництво нового чотириповерхового корпусу розпочато ще у 2003 році. Але останні 10 років було взагалі заморожене.
«Останні роки, через відкриття нових спеціальностей, різко зросла кількість студентів. Виникла необхідність добудувати будівлю. До того ж, при політехніці буде створюватися науковий ліцей, який також буде розміщений у новому корпусі»
, – підкреслив він.
Добудова нового учбового корпусу стала можлива завдяки програмі Президента України «Велике Будівництво». До 30-ї річниці Незалежності 4 000 квадратних метрів аудиторій, сучасних лабораторій та учбових просторів будуть готові прийняти студенів.
«Житомирська політехніка готує тих спеціалістів, які дійсно затребувані на ринку, а не просто штампує юристів та економістів, як багато вишів в Україні. Це приносить свої результати. Навіть в умовах війни та коронакризи університет розвивається, збільшується кількість студентів. Побудова нового сучасного корпусу – підтвердження цього. Ми дофінансуємо 10 мільйонів на будівництво: 3 мільйони дасть університет, 7 – державний бюджет. Новий учбовий корпус буде введений в експлуатацію цього року»,
– підкреслив Арсеній Пушкаренко.
Новий учбовий корпус «Житомирської політехніки» буде введений в експлуатацію цього року
У свою чергу Поліський національний університет розвивається як інформаційно-аналітичний кластер зі збору та оброблення інформації. Арсеній Пушкаренко ознайомився з роботою дослідницького центру університету та його новітніми науковими методиками.
Для того, щоб полегшити наукову роботу, в цьому році завдяки сприянню народного депутата України від партії «Слуга Народу» Арсенія Пушкаренка університету було виділено 3 мільйони гривень на оновлення матеріальної бази.
Як розповів ректор вишу Олег Скидан, на ці кошти було закуплено 159 комп’ютерів, серверне на мережеве устаткування. Причому частина – це спеціалізоване обладнання для роботи з космічними знімками та обробки геоданих.
«Створюється потужний науковий поліський кластер, в основу якого фактично лягає Поліський університет, і який об’єднує не тільки наукові установи, а й органи влади. Це важлива і велика праця. Науковий продукт, що тут створюється, повністю відповідає світовому рівню та задає тренд для всієї України»
, – сказав Арсеній Пушкаренко.
Житомир – як туристичний магніт України
Магістрат – добре відома містянам і гостям Житомира історична будівля в центрі міста. Її реконструкція, що проводиться в рамках «Великого будівництва», повинна завершитися до 1 серпня. У цьому запевнив Арсеній Пушкаренко під час огляду ходу робіт.
«Ганьба, що цей об’єкт стояв занедбаний понад 10 років. Ми виправили ситуацію. Роботи на завершальній стадії. Окрім того, що Магістрат ремонтується в рамках проєкту Президента «Велике будівництво», цей об’єкт додатково включений до переліку визначних, що здаються в експлуатацію до 30-річчя Незалежності»
, – розповів Арсеній Пушкаренко.
Загальна вартість реконструкції Магістрату складає близько 31 мільйона гривень. В рамках ремонтно-реставраційних робіт проведена повна реконструкція історичного об’єкту; підсилено фундамент; замінені внутрішні перекриття та всі мережі; проведено оздоблення фасадів; забезпечено доступність для маломобільних груп населення.
Оскільки Магістрат є пам’ятником архітектури, всі роботи проходили археологічний контроль та погоджувалися у Міністерстві культури України. Після відкриття саме тут буде розміщена експозиція краєзнавчого музею. У тому числі відомий мамонт! Це стане ще одним туристичним магнітом Житомира.
«Авангард» – спортивна гордість та майбутнє
Арсеній Пушкаренко ознайомився з результатами капітального ремонту спортивної школи «Авангард». Ремонт був проведений у 2019 році в рамках президентського проєкту «Велике будівництво». Тоді було відремонтоване основне приміщення. Зокрема, замінили системи опалення, електропостачання, вентиляції, провели ремонт внутрішніх приміщень та фасаду, утеплили фасад.
Як розповів Олексій Юрчак, директор спортивної школи «Авангард», завдяки ремонту відтепер у комфортних умовах займається більше 1000 дітей. Але проблемним питанням залишається приміщення басейну, яке також потребує капітального ремонту.
Народний депутат України, фракція «Слуга Народу», Арсеній Пушкаренко повідомив, що басейн «Авангард» відремонтують вже цього року. Зроблять це в рамках президентського проєкту «Велике будівництво». Зокрема, відремонтують роздягальні та душові, замінять внутрішнє оздоблення та комунікації.
«Діти, які займаються у школі «Авангард», виступають і на всеукраїнському, і на міжнародному рівні. І добре, коли наші діти приїздять за кордон і не дивуються тій спортивній інфраструктурі, яка є у їхніх однолітків, наприклад у Європі. Завдяки проєкту «Велике будівництво» ми створюємо інфраструктуру, яка дозволяє нашим дітям в комфортних умовах навчатися, займатися спортом, музикою, будь чим в Україні»
, – сказав народний депутат України, фракція «Слуга Народу», Арсеній Пушкаренко.
Відремонтоване приміщення спортивної школи «Авангард»
Житомир – лідер комунальної сфери
Зараз у Житомирі будуються одразу два унікальні об’єкти комунальної інфраструктури. Це сучасна теплоелектростанція та нові очисні каналізаційні споруди.
Народний депутат України, голова Житомирської обласної організації партії «Слуга Народу» Арсеній Пушкаренко разом із Житомирським міським головою Сергієм Сухомлином ознайомився з ходом будівництва цих двох об’єктів.
Сергій Сухомлин розповів, що нова ТЕС будується за грантові гроші, які виділив уряд Швейцарії. Вона оснащується новітнім обладнанням, що відповідає всім європейським стандартам: за екологічністю, рівнем шуму та викидами СО2. Нова теплоелектростанція працюватиме на деревині та її відходах.
Нова ТЕС буде здана в експлуатацію до початку опалювального сезону
Наразі, готовність об’єкту складає близько 85%. Очікується, що в серпні цього року ТЕС буде здана в експлуатацію. Вже у новому опалювальному сезоні вона забезпечить містян безперебійним, економним та екологічним енерго- та теплопостачанням, а також гарячою водою.
«З нетерпінням чекаємо, коли цей об’єкт буде зданий в експлуатацію. Робота нашого теплокомуненерго стане більш прогнозованою, і ми зможемо стримувати тарифи в тому числі»
, – розповів міський голова.
«У кожній громаді ми наголошуємо на необхідності працювати з грантовими коштами. Знаходити можливість та залучати гроші на створення інфраструктури»,
– відзначив Арсеній Пушкаренко.
Сучасні екологічні очисні споруди зможуть прийняти для очистки всі стічні води міста, вони будуються у промзоні на виїзді з Житомира. Це масштабний проєкт, аналогів якому немає в Україні. Тільки деякі європейські міста мають подібні комплекси.
За словами директора житомирського водоканалу Андрія Нікітіна, проєкт повністю відповідає австрійським та німецьким стандартам очищення води.
Це дозволить знизити нанесення шкоди річці Тетерів до мінімуму. Станція працюватиме автоматично та не потребуватиме людської праці. Окрім того, тут буде повністю автоматизовано забір те перевірку очищених стоків.
Перша черга очисних буде здана в експлуатацію наприкінці літа 2021 року. А вже за рік – у 2022 році – завершиться другий етап будівництва, і очисні запрацюють на повну потужність.
«Сьогодні ми націлені на те, щоб у Житомирі був результат. Наша команда «Слуги Народу» зараз працює над тим, щоб в місті з’явилися додаткова опорна лікарня, нові очисні споруди, нові спортивні об’єкти, школи, дитячі садочки. Це наше завдання.Ми це робимо для громади, для людей»,
– підкреслив народний депутат, фракція «Слуга Народу», Арсеній Пушкаренко.
Арсеній Пушкаренко оглядає будівництво очисних споруд
Пресслужба політичної партії "Слуга Народу"