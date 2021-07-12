Кубраков на Конференції «слуг» у Житомирі оголосив про реконструкцію аеропорта, шляхопроводу, електрифікацію залізниці та добудову кільцевої

«Житомирщина отримає три інфраструктурні проекти. Перше – це міжнародний аеропорт ім. Сергія Корольова. В ньому буде реконструйовано злітно-посадкову смугу. Вона буде здатна приймати будь-які літаки. Житомирщина отримає регулярні міжнародні авіарейси. Друге – це електрифікація ділянки Новоград-Волинський та місто Житомир. Це дозволить ті потяги Інтерсіті, які зараз оминають Житомир, направити по цьому маршруту. Шлях з Житомира до столиці буде складати 40-45 хвилин. Третє – це реконструкція шляхопроводу на в’їзді в місто Житомир. Він буде розширений до 6 смуг», - повідомив Олександр Кубраков.