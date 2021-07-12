Кубраков на Конференції «слуг» у Житомирі оголосив про реконструкцію аеропорта, шляхопроводу, електрифікацію залізниці та добудову кільцевої

Днями на Конференції Житомирського обласного осередку партії «Слуга Народу» Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков оголосив про низку масштабних інфраструктурних проектів, що будуть реалізовані на Житомирщині.
Це реконструкція житомирського аеропорту, розширення Київського шляхопроводу у Житомирі, електрифікація залізниці на ділянці між станціями «Новоград-Волинський» – «Житомир» та добудова кільцевої дороги навколо обласного центру.
«Житомирщина отримає три інфраструктурні проекти. Перше – це міжнародний аеропорт ім. Сергія Корольова. В ньому буде реконструйовано злітно-посадкову смугу. Вона буде здатна приймати будь-які літаки. Житомирщина отримає регулярні міжнародні авіарейси. Друге – це електрифікація ділянки Новоград-Волинський та місто Житомир. Це дозволить ті потяги Інтерсіті, які зараз оминають Житомир, направити по цьому маршруту. Шлях з Житомира до столиці буде складати 40-45 хвилин. Третє – це реконструкція шляхопроводу на в’їзді в місто Житомир. Він буде розширений до 6 смуг», - повідомив Олександр Кубраков.
Олександр Кубраков: Житомир отримає 4 великих інфраструктурних проекти
Житомирська кільцева стане завершальним етапом у створенні великого міжнародного логістичного коридору. За словами Міністра інфраструктури, по цьому об’єкту завершуються проектні роботи і протягом двох місяців будуть проведені необхідні тендерні процедури.
Олександр Кубраков підкреслює: всі об’єкти планується завершити протягом найближчих двох років. Після цього Житомирщина стане великим логістичним центром із міжнародною трасою, повноцінним залізничним сполученням та аеропортом.
Олександр Кубраков: всі об’єкти планується завершити протягом найближчих двох років
Не просто будувати, а добудовувати. Це завдання проекту Президента України «Велике будівництво».
«Ті проекти, які озвучив міністр на нашій Конференції – це капіталізація регіону. І земля, і квадратні метри, і ціна підприємств, і заробітна плата зростуть. Ці державні інвестиції створять додатково тисячі робочих місць та десятки нових підприємств на Житомирщині. Це шалений економічний імпульс для нашого регіону», - підкреслює народний депутат України, голова Житомирської обласної організації партії «Слуга Народу» Арсеній Пушкаренко.
Олександр Кубраков та Арсеній Пушкаренко: Житомирщина стане великим логістичним центром