У рамках програми «Велике будівництво» завершується капітальний ремонт ділянки дороги Мирославка – Малосілка

На Житомирщині триває реалізація Програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Так, на завершальному етапі перебуває проведення капітального ремонту ділянки дороги С 060313 Мирославка – Малосілка через Демчин км 5+000 – км 11+000 на території Швайківської сільської ради Бердичівського району.
Як повідомляє Департамент регіонального розситку Житомирської ОДА, це перехідний об’єкт капітального ремонту 2020-2021 років.
Протяжність ділянки ремонту – 6,0 км.
Для забезпечення необхідного рівня безпеки дорожнього руху та доведення ділянки до нормативних параметрів дороги проєктом передбачено:
Станом на 19.05.2021 залишилося виконати:
- влаштування вирівнюючого шару основи із щебенево-піщаної суміші С-7– 6000 м;
- влаштування покриття із асфальтобетону товщиною шару 0,05 м – 6000 м;
- влаштування тротуарів шириною 1,0 м;
- встановлення освітлення;
- влаштування оголовків труб;
- влаштування бар’єрного огородження в місцях розташування безнапірних водопропускних труб та в місцях влаштування шикан;
- встановлення нових технічних засобів організації дорожнього руху (знаків, сигнальних стовпчиків, розмітки та ін.).
- влаштування оголовків труб;
- влаштування нового тротуару з асфальтобетонного покриття шириною 1,0 м;
- поновлення дорожньої розмітки.
Довідково. Термін виконання робіт по договору до 01.06.2021.
Розробник проекту – ТОВ “ДІМ”.
Переможець відкритих торгів – ТОВ “ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ”.
Джерело фінансування: Державний дорожній фонд. Загальна кошторисна вартість: 52021,998 тис. грн.
Вартість робіт, виконаних у 2020-ому році становить 39130,17 тис. грн. Обсяг фінансування на 2021 рік – 10129,027 тис. грн.