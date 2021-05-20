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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Май » 20 » 09:58:32

У рамках програми «Велике будівництво» завершується капітальний ремонт ділянки дороги Мирославка – Малосілка   PR  

Сегодня, 09:58:30 288 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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У рамках програми «Велике будівництво» завершується капітальний ремонт ділянки дороги Мирославка – Малосілка

 На Житомирщині триває реалізація Програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Так, на завершальному етапі перебуває проведення капітального ремонту ділянки дороги С 060313 Мирославка – Малосілка через Демчин км 5+000 – км 11+000 на території Швайківської сільської ради Бердичівського району.

Як повідомляє Департамент регіонального розситку Житомирської ОДА, це перехідний об’єкт капітального ремонту 2020-2021 років.

Протяжність ділянки ремонту – 6,0 км.

Для забезпечення необхідного рівня безпеки дорожнього руху та доведення ділянки до нормативних  параметрів дороги проєктом передбачено:
 
  • влаштування вирівнюючого шару основи із щебенево-піщаної суміші С-7– 6000 м;
  • влаштування покриття із асфальтобетону товщиною шару 0,05 м  – 6000 м;
  • влаштування тротуарів шириною 1,0 м;
  • встановлення освітлення;
  • влаштування оголовків труб;
  • влаштування бар’єрного огородження в місцях розташування безнапірних водопропускних труб та в місцях влаштування шикан;
  • встановлення нових технічних засобів організації дорожнього руху (знаків, сигнальних стовпчиків, розмітки та ін.).

Станом на 19.05.2021 залишилося виконати:
 
  • влаштування оголовків труб;
  • влаштування нового тротуару з асфальтобетонного покриття шириною 1,0 м;
  • поновлення дорожньої розмітки.

Довідково. Термін виконання робіт по договору до 01.06.2021.

Розробник проекту – ТОВ “ДІМ”.

Переможець відкритих торгів – ТОВ “ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ”.

Джерело фінансування: Державний дорожній фонд. Загальна кошторисна вартість: 52021,998 тис. грн.

Вартість робіт, виконаних у 2020-ому році становить 39130,17 тис. грн. Обсяг фінансування на 2021 рік – 10129,027 тис. грн.











Тэги: Велике будівництво, Ода
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