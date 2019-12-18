Городской совет призывает руководство Житомирщины финансово поддержать ФК «Полесье»

Ми, депутати Житомирської міської ради, від імені міської об’єднаної територіальної громади звертаємось до Вас із проханням надати фінансову підтримку футбольному клубу «Полісся». Адже історія має здатність повторюватися – рівно 15 років тому команда знялася зі змагань першої ліги після першого кола сезону 2004/2005 років. Після цього Житомирщина перебувала 12 років у футбольному небутті, яке перервалося створенням муніципального футбольного клубу «Житомир», який в лютому 2017 року був перейменований і офіційно повернув собі назву славетного «Полісся».

За підсумками 22 турів осінньої частини чемпіонату України з футболу серед команд групи «А» другої ліги футбольний клуб «Полісся» посідає друге місце і має реальні шанси підвищитися в класі, здобувши путівку до першої ліги за підсумками сезону 2019/2020 років.

Протягом 2018-2019 років Житомирська обласна рада активно підтримувала головну професійну команду області. Так, на підставі обласної Програми розвитку футболу на 2018-2021 роки, затвердженої рішенням Житомирської обласної ради №949 від 07.03.2018, обласною радою було надано фінансову підтримку КП «Футбольний клуб «Полісся» у розмірі 1,7 млн. грн. у 2018 та 4,0 млн. грн. у 2019 роках. Крім того, в рамках даної програми були профінансовані у період міжсезоння зимові збори у 2018 та 2019 роках на понад 1,5 млн. грн. та закуплено екіпірування на 300 тис. грн. у 2018 році.

Даною програмою на 2020 рік за рахунок обласного бюджету передбачено 890 тис. грн. на проведення міжсезонних зборів, 333 тис. грн. на придбання інвентарю і екіпірування та 1,9 млн. грн. для надання фінансової підтримки КП «Футбольний клуб «Полісся». Необхідність дофінансування з обласного бюджету - 4,8 млн. грн., - дана сума затверджена у фінансовому плані клубу, рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради №782 від 07.08.2019. У свою чергу, Житомирська міська рада взяла та підтвердила свої фінансові зобов'язання на 2020 рік у розмірі 4,8 млн. грн.

Збільшити видатки з бюджету Житомирської міської ОТГ на утримання КП «Футбольний клуб «Полісся» не являється можливим, оскільки за рахунок бюджету також здійснюється фінансування на утримання СДЮСШОР з футболу «Полісся» та стадіону «Спартак Арена», які у 2017 році були передані у комунальну власність міста. Видатки на утримання спортивної школи у 2017-2019 роках становлять 16,66 млн. гривень, на 2020 рік в бюджеті громади передбачено 10,1 млн. гривень.

Значні видатки з бюджету були спрямовані на реконструкцію стадіону «Спартак Арена», де ФК «Полісся» проводить домашні ігри, проходять обласні та всеукраїнські чемпіонати та турніри. Загальна вартість реконструкції склала 64 млн. грн.

Проте, як стало відомо, проектом обласного бюджету на 2020 рік взагалі не передбачено фінансову підтримку КП «Футбольний клуб «Полісся».

Звертаємо Вашу увагу на те, що наразі футбольний клуб «Полісся» є візитівкою у професійному спорті Житомирської області. А після повернення великого футболу до Житомиру цього року стадіон «Спартак-Арена» був вщент заповнений на кожному домашньому матчі і ФК «Полісся» є найбільш відвідуваною командою другої ліги, що свідчить про величезний інтерес до професійного футболу на Житомирщині.

Зважаючи на вищевикладене, інформуємо, що за відсутності співфінансування існування професійної команди, яка презентуватиме Житомирщину на Чемпіонаті України з футболу стане неможливим.

Тому звертаємось до Вас з ініціативою при затвердженні обласного бюджету на 2020 рік, на підставі підписаного Меморандуму про співпрацю між Житомирською ОДА, Житомирською обласною радою та Житомирською міською радою щодо підтримки розвитку футболу на 2016-2020 рр. та обласної Програми розвитку футболу на 2018-2021 роки, передбачити надання фінансової підтримки КП «Футбольний клуб «Полісся» у розмірі 4,8 млн. грн., надання фінансової підтримки з придбання спортивного інвентарю у розмірі 333 тис. грн. та надання фінансової підтримки для підготовки та участі в чемпіонатах та кубках України в розмірі 890 тис. грн.