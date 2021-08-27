Футбольный клуб «Полесье» стал частным. Новый владелец – мультимиллионер Геннадий Буткевич

Владелец сети "АТБ" и корпорации BGV Group Геннадий Буткевич стал 100% владельцем футбольного клуба "Полесье". Эту информация 27 августа сообщили на пресс-конференции для СМИ
.
В рамках мероприятия был подписан меморандум о сотрудничестве между клубом, горсоветом и областным советом.
Ранее клуб принадлежал Житомирскому городскому совету. Он финансировался спонсором и частично из бюджета города и областного бюджета.
Стоит добавить, что Геннадий Буткевич
с состоянием $ 277 млн занимает 26 место среди самых богатых украинцев за 2020 год.
Геннадий Буткевич (слева) на турнире по гольфу
Путь от муниципального футбольного клуба
Депутаты горсовета 16 марта 2016 года проголосовали за создание Муниципального футбольного клуба "Житомир". 23 апреля 2016 года на житомирском стадионе "Спартак" МФК "Житомир" дебютировал
в любительской футбольной лиге Украины.
В начале 2017 года МФК "Житомир" начал проходить процедуру аттестации
в Профессиональную футбольную лигу.
В июне 2017 года МФК "Житомир" переименовали в ФК "Полесье" и клуб получил статус профессионального
.
Команда заявилась на Вторую лигу. 22 июля 2017 года "Полесье" дебютировало
в чемпионате.
В сезоне 2019/2020 житомиряне заняли 2-е место во Второй лиге и оформили прописку в Первую. Тогда же появились слухи о новом спонсоре
.
В сентябре 2020 года новым титульным спонсором команды стала компания BGV Group
. Однако клуб продолжали финансировать с городского и областного бюджетов.