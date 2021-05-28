Велике будівництво на Житомирщині: у Станишівській громаді побудовано новий дитячий садочок. ФОТО. ВІДЕО





На Житомирщині триває реалізація Програми Президента України “Велике будівництво”. Одним з її пріоритетних напрямків є розбудова мережі сучасних дитячих садочків. Так, у 2021 році в рамках програми в Житомирській області здійснюється реконструкція чотирьох та будівництво двох дошкільних навчальних закладів. Серед них – ДНЗ «Малятко» в с. Станишівка Житомирського району.

За інформацією Департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА, проєктом передбачено будівництво нового дошкільного навчального закладу, яке було розпочато у 2020 році.

На першому поверсі розміщені: приміщення вхідної групи; приміщення харчоблоку; приміщення пральні; медичний кабінет; приміщення дитячого осередку молодшої групи на 10 місць; інженерні приміщення.

На другому поверсі розміщені: приміщення дитячого осередку середньої групи на 10 місць; приміщення дитячого осередку старшої групи на 10 місць; музично-фізкультурний універсальний зал з інвентарною кімнатою; адміністративно-службові та господарські приміщення; інженерні приміщення.

З метою дотримання вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» проєктом передбачено в торцях будівлі облаштування пандусу та встановлення гвинтового підйомнику, розрахованого на підйом маломобільних груп населення до рівня першого та другого поверхів.

Заклад розрахований на 30 дитячих місць. На сьогодні будівельні роботи на об′єкті завершено та громада готується до довгоочікуваного відкриття.

“Я дуже радий, що в громаді, яка розвивається, де багато молодих сімей, буде ще один гарний дитячий садок. Впевнений, батьки із задоволенням віддаватимуть сюди своїх дітей на виховання та навчання і будуть за них спокійні. Адже всі умови для безпечного перебування та повноцінного розвитку тут створені. На жаль, протягом останніх років батьки були змушені возити малюків у ДНЗ прилеглої Житомирської громади. Але незабаром, дітки знайдуть собі тут багато друзів і гарно проводитимуть час”, – зазначив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

“Обласна влада завжди підтримуватиме такі ініціативні проєкти. Й важливо, що Станишівську громаду варто ставити в приклад іншим“, – додав Віталій Бунечко.



Також голова облдержадміністрації висловив подяку голові громади Юрію Матвійчуку, який долучився до президентської програми та доклав максимум зусиль для розбудови такого сучасного й комфортного для дітей закладу.Довідково. Генеральний проєктувальник – ТОВ «Творча архітектурна майстерня «Архіград».Генеральний підрядник – Товариство з обмеженою відповідальністю “АЛЬТЕРНАТИВА-В”.Висновок (експертний звіт) – ТОВ «Українська міжрегіональна будівельна експертиза» від 24.05.2019 №00131-19.Загальна кошторисна вартість 20971,088 тис.грн.