Велике будівництво на Житомирщині: в Овручі відкрито відділення екстреної медичної допомоги. ФОТО

Завдяки програмі Президента «Велике будівництво» ще одна громада Житомирщини отримала нові можливості для отримання якісної медичної допомоги. Після 10 місяців реконструкції частини приміщень першого поверху приймального відділення КНП «Овруцька міська лікарня» Овруцької міської ради запрацювало нове відділення екстреної медичної допомоги (ЕМД). Це вже четверте відділення ЕМД у Житомирській області, яке модернізували у рамках національної програми, - повідомляють у Житомирській ОДА..

Міська лікарня в Овручі є багатопрофільним опорним лікувальним закладом, що надає цілодобову невідкладну та планову медичну допомогу майже 70 тисячам жителів Овруцької громади та об’єднаного Коростенського району.

«Зараз ми особливо чітко розуміємо, наскільки важливу роль відіграє сфера медицини у житті кожного з нас. Сучасна медицина – це і сучасні приміщення, які облаштовані таким чином, що дістатися до лікаря може будь-хто, незважаючи на стан здоров’я та фізичні властивості. Це й сучасне обладнання, з яким працюватимуть медичні працівники. Це й просто комфортна атмосфера у закладі доброзичливому до пацієнта. Для нас вкрай важливо, щоб лікарні розвивались, оновлювались та отримували сучасну апаратуру», – зазначив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.



За інформацією Департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА, реалізацію проєкту розпочато у 2020 році за кошти Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах..

Проєкт із реконструкції виконано згідно з рекомендаціями МОЗ України, викладених у брендбуці для відділень екстреної медичної допомоги..

Проєктом було передбачено реконструкцію 1-го поверху 5-ти поверхового лікувального корпусу в межах існуючого приймального відділення, загальною площею 755,9 м кв.

У процесі реконструкції:.

замінено віконні та дверні заповнення

відремонтовано внутрішні приміщення

замінено сантехприлади

відремонтовано ганки, пандуси та козирки над вхідними дверми.

прибудовано приймальне приміщення для автомобілів швидкої допомоги.



«Відкриття оновленого приймального відділення вкотре демонструє, що у співпраці місцевої й державної влади вдається розв’язувати проблеми медичної галузі системно та злагоджено. Тому початок роботи відділення екстреної невідкладної медичної допомоги – дійсно важлива подія для жителів громади, адже тут вони у сучасних комфортних умовах отримуватимуть кваліфіковану медичну допомогу», – наголосив Віталій Бунечко.

Довідково. Загальна кошторисна вартість проєкту – 9849,257 тис. грн. Фінансування передбачалося за кошти державної субвенції у сумі 8000,0 тис. грн, за кошти місцевого бюджету – 1849,257 тис. грн.









































