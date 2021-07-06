Не только самолеты: на Korolev Fest в Житомире выступит NK и Jerry Heil

14 и 15 августа в Житомире состоится масштабный авиационный фестиваль «Korolev Avia Fest». Городской совет уже активно ведет подготовку и объявил тендер на услуги по организации праздника.
Как сообщается на портале Prozorro
, ожидаемая стоимость закупки составляет 1,4 мн грн. Источник финансирования - местный бюджет.
Победитель торгов должен организовать установку сцены, звуко- и светооборудования, экрана. Подрядчик должен организовать видеосъемку, трансляцию фестиваля вживую, фотосъемку и организовать логистику. Также в условиях обеспечить организацию и оплату гонораров артистам.
Как стало известно "Журналу Житомира
", на фестивале кроме авиа-составляющей 14 августа ожидается выступление певицы NK, а 15 августа cостоится концерт Jerry Heil.
Тендерные условия / Prozorro
По словам городского головы, в этом году на празднике планируют собрать до 100 000 человек
. В прошлом году на фестивале
было 35 000 посетителей.