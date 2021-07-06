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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июль » 6 » 11:43:26

Не только самолеты: на Korolev Fest в Житомире выступит NK и Jerry Heil

Вчера, 11:43:41 3060 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Не только самолеты: на Korolev Fest в Житомире выступит NK и Jerry Heil

 14 и 15 августа в Житомире состоится масштабный авиационный фестиваль «Korolev Avia Fest». Городской совет уже активно ведет подготовку и объявил тендер на услуги по организации праздника.

Как сообщается на портале Prozorro, ожидаемая стоимость закупки составляет 1,4 мн грн. Источник финансирования - местный бюджет.

Победитель торгов должен организовать установку сцены, звуко- и светооборудования, экрана. Подрядчик должен организовать видеосъемку, трансляцию фестиваля вживую, фотосъемку и организовать логистику. Также в условиях обеспечить организацию и оплату гонораров артистам.

Как стало известно "Журналу Житомира", на фестивале кроме авиа-составляющей 14 августа ожидается выступление певицы NK, а 15 августа cостоится концерт Jerry Heil.

Тендерные условия / Prozorro


По словам городского головы, в этом году на празднике планируют собрать до 100 000 человек. В прошлом году на фестивале было 35 000 посетителей.
Тэги: Королев фест, авиафестиваль, Житомир
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