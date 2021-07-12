В Житомире может появиться еще один парк: фото живописной зоны отдыха

В Житомире живописные склоны Каменки между проспектом Мира и улицей Вильский шлях могут стать парком. Как сообщили в горсовете, судьбой рекреационной зоны сейчас занимается общественная организация.
Люди беспокоятся, чтобы зона, которая осталась еще свободной от застройки, была сохранена для житомирян.
Приводы для волнения действительно есть, соглашается главный архитектор Ольга Бронштейн, ведь Каменский сельский совет незаконно разрешил приватизировать здесь земельные участки, принадлежащие городу.
Чтобы территория была защищена от застройки, необходимо установить пределы рекреационного назначения.
"Сейчас мы должны определить границы для рекреационного назначения. Соответствующий проект решения внесем на рассмотрение сессии городского совета, ведь депутаты должны предоставить разрешение. После этого территория будет защищена от застройки, - объясняет Ольга Бронштейн. - После заказывается проект землеустройства, который должен быть утвержден на сессии городского совета".
Елена Герус живет вблизи в частном доме. Женщина вместе с двумя детьми гуляет у реки, рассказывает, что многие люди проводят время здесь вблизи двух озер.
"Хорошо здесь, чистый воздух ... Очень хочется, чтобы был парк. Для жителей Богунии и улицы Максютова (ред. - Вильский шлях) было бы очень удобно"
, - говорит Елена.
В горсовете отмечают, что на территории есть все природные предпосылки для того, чтобы создать специализированный парк, который станет полноценным местом для удобного отдыха людей.
ФОТО: ЖГС