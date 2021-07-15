Связала скотчем и зарезала канцелярским ножом. 15-летняя девушка спланировала убийство одноклассника

В Житомирской области убитым нашли 14-летнего подростка, пропавшего накануне. Его искали всем селом. В убийстве призналась 15-летняя девушка - знакомая парня.
Как сообщает ТСН, об исчезновении 14-летнего Даниила стало известно накануне вечером, когда он не пришел домой, а телефон его не отвечал. Поэтому родители искали сначала самостоятельно по друзьям, родным, знакомым, а под утро сообщили в полицию. В селе развернули поиски.
«Версий не было, куда он мог деться. Он всегда приходил домой, он никогда не задерживался и телефон был на связи, он спокойный, уравновешенный, он никогда не рассказывал маме, что у него девушка была, "просто переписываемся"», - рассказывает отчим парня.
Уже через 3 часа парня нашли мертвым в подвале заброшенного недостроя на окраине. Тело было засыпано кирпичами, руки парня связаны скотчем, а на теле многочисленные порезы.
Подозреваемую установили быстро. В поле зрения следователей попала знакомая убитого 15-летняя девушка из соседнего села. Она была одноклассницей убитого Даниила. Девушка рассказала, что в вечер исчезновения была с Даниилом, и он якобы упал со ступенек и умер. И только потом призналась, что убила знакомого канцелярским ножом. Мотивы убийства полиция еще выясняет, предварительно у подростков были неприязненные отношения.
«В дальнейшем она изменила свои показания и сообщила, что она действительно готовилась к убийству. С собой взяла скотч, канцелярский нож и на месте, где обнаружила труп она и наносила телесные повреждения. Она и сообщила о местах, где она спрятала орудие, которым наносила удары. Длительные неприязненные отношения между двумя несовершеннолетними», - рассказали в полиции.
Правоохранители выясняют, были ли сообщники у девушки. Она сейчас под стражей. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.