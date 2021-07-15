Связала скотчем и зарезала канцелярским ножом. 15-летняя девушка спланировала убийство одноклассника

«Версий не было, куда он мог деться. Он всегда приходил домой, он никогда не задерживался и телефон был на связи, он спокойный, уравновешенный, он никогда не рассказывал маме, что у него девушка была, "просто переписываемся"», - рассказывает отчим парня.