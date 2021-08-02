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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Август » 2 » 16:43:54

Бежал целые сутки: спортсмен из Житомирской области за 24 часа преодолел дистанцию в 182 км

Вчера, 16:43:54 663 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Бежал целые сутки: спортсмен из Житомирской области за 24 часа преодолел дистанцию в 182 км

 Спортсмен из Житомирщины Максим Попов на чемпионате Украины пробежал за сутки 182 километра 393 метра, занял почетное третье место в своей категории и установил личный рекорд.

Произошло это в Виннице, где сотни спортсменов из разных уголков страны соревновались в выносливости в экстремальном беге на большие дистанции, когда при этом столбики термометров достигали +35 градусов, пишет издание "Малинські новини".
 

"В прошлом году я бежал полсуток, на этот раз поднял планку до 24-х часов. Нам разрешалось останавливаться, чтобы поесть, сделать массаж и тому подобное. Победу завоевал тот, кто преодолел большее расстояние, - делится спортсмен впечатлениями. - Ночью, конечно, было легче, но около трех часов очень захотелось спать, едва преодолел себя. В пять - стало плохо, свело мышцы и я думал больше не выдержу, сойду с дистанции. но друзья, которые поддерживали в течение соревнований - Иван Халепа и Юрий Фильченко - не дали упасть духом. Очень им благодарен за энтузиазм и веру в меня. Я добежал к финишу, и довольно успешно. Прошлогодний чемпион, кстати, прекратил участие после 33-го километра. Я рад, что мне удалось достичь цели. Готовился к чемпионату три месяца, усиленно тренируясь с спортсменами нашего клуба "Hammers Run". Для меня это были основные соревнования 2021 года".




По итогам чемпионата среди спортсменов в возрасте от 23-ти до 39-ти лет, Максим завоевал почетное третье место, а среди всех участников - абсолютное пятое, принеся солидные баллы команде Житомирщины, которой жюри присудило бронзу. В командном зачете второе место заняли спортсмены Николаевской области, а победителями стали киевляне.

"От всей житомирской команды спасибо организаторам и волонтерам, которые на протяжении чемпионата обеспечивали водой и пищей, и судьям, которые работали двое суток непрерывно", - говорит Максим.

Тэги: чемпионат Украины, Бег, Пробег
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