Житомирский суд дал условный срок мужчине, который торговал оружием на «черном» рынке

"В конце марта 2021 года во время сбыта партии модифицированных пистолетов оружейника задержали. По данным следствия, организовал подпольную оружейную житомирянин, который ранее уже отбывал наказание за совершение тяжких преступлений. В мастерскую злоумышленник переоборудовал подсобное помещение собственного частного дома. Заказчиков находил через личные связи в криминальных кругах", - информирует пресс-центр СБ Украины в Житомирской области.