Житомирский суд дал условный срок мужчине, который торговал оружием на «черном» рынке

В Житомире суд дал условный срок мужчине, который перерабатывал стартовые пистолеты под стрельбу боевыми патронами, а затем продавал оружие на "черном" рынке.
"В конце марта 2021 года во время сбыта партии модифицированных пистолетов оружейника задержали. По данным следствия, организовал подпольную оружейную житомирянин, который ранее уже отбывал наказание за совершение тяжких преступлений. В мастерскую злоумышленник переоборудовал подсобное помещение собственного частного дома. Заказчиков находил через личные связи в криминальных кругах", - информирует пресс-центр СБ Украины в Житомирской области.
Житомирский районный суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления по таким статьям Уголовного кодекса Украины:
"Вердикт суда - 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в законную силу"
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);
- ч. 1 и 2 ст.263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия или фальсификация, незаконное удаление или изменение его маркировки, или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств);
- ч. 1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).
, - добавили в СБУ.
Фото: СБУ