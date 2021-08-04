В Житомире на участке бывшего завода «Химволокно» строят новое предприятие. ФОТО

«Мы в месяц используем 800 м куб. сосны, так как имеем большой ассортимент продукции из дерева. На проспекте Мира в Житомире находится цех по обработке древесины», - рассказывают представители компании.

«Более 20 лет налог на землю городу не поступал, задолженность огромна. Депутаты собирались на внеочередные сессии, подключали и председателя областной администрации из-за споров с Фондом госимущества. Было много поводов для аннулирования акта постоянного пользования землей», - сообщил городской голова Сергей Сухомлин.

«Этому предшествовали и арест земельного участка 37 га в рамках возбужденного уголовного дела и судебные дела по обжалованию решений городского совета. Теперь эти земли будут использовать эффективно. К тому же в бюджет громады будет поступать налог за аренду земли», - отмечают в горсовете.

«Рядом - другие предприятия. Тут все коммуникации. Два года назад мы построили троллейбусную линию для того, чтобы сюда заходили инвесторы, получали участки и развивали Житомир. Через год-полтора весь земельный участок бывшего завода «Химволокно» будет заполнен новыми производствами», - сказал Сергей Сухомлин.

Фото: ЖГС