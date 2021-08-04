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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 4 » 08:38:59

В Житомире на участке бывшего завода «Химволокно» строят новое предприятие. ФОТО

Сегодня, 08:38:59 415 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире на участке бывшего завода «Химволокно» строят новое предприятие. ФОТО

 Итальянская компания «Ферпласт-Украина» начала строить в Житомире свой второй завод. До ноября 2021 года его планируют построить на улице Промышленной, на участке бывшего завода «Химволокно».

Общая площадь здания - около 9 тыс. кв. м. Площадь земельного участка под строительство - 65 тыс. 132 кв. м. Сооружение и оснащение завода будет стоить инвестору 10 млн евро.

«Ферпласт» работает в нашем городе более 15 лет. Специализируется на товарах для домашних животных, имеет ассортимент более 2000 наименований продукции, которая реализуется в 85 странах.

Идея построить новый объект, говорит исполнительный директор украинского филиала Вальтер Дзордан, возникла из-за необходимости увеличения объемов производства. Уже вскоре на предприятие из Италии придут новые технологии обработки металла и пластика. Позже будут работать также со стеклом: здесь будут выпускаться несложные в производстве аквариумы.





Все материалы для производства продукции (металл, поролон, фанеру, дерево) «Ферпласт» закупает в Украине. Древесину - только в сертифицированных лесных хозяйствах: обязательно сертификат по восстановлению лесов.
 

«Мы в месяц используем 800 м куб. сосны, так как имеем большой ассортимент продукции из дерева. На проспекте Мира в Житомире находится цех по обработке древесины», - рассказывают представители компании.


Как пояснили в городском совете, более 20 лет земли бывшего завода «Химволокно» не развивались, потому что находились в государственной собственности, в управлении Фонда госимущества.
 

«Более 20 лет налог на землю городу не поступал, задолженность огромна. Депутаты собирались на внеочередные сессии, подключали и председателя областной администрации из-за споров с Фондом госимущества. Было много поводов для аннулирования акта постоянного пользования землей», - сообщил городской голова Сергей Сухомлин.




В марте этого года сессия городского совета приняла решение об утверждении документации по землеустройству и предоставлении права пользования указанным земельным участком компании.
 

«Этому предшествовали и арест земельного участка 37 га в рамках возбужденного уголовного дела и судебные дела по обжалованию решений городского совета. Теперь эти земли будут использовать эффективно. К тому же в бюджет громады будет поступать налог за аренду земли», - отмечают в горсовете.


Сергей Сухомлин уверяет, что через 2 года территорию бывшего завода «Химволокно» заполнят новые предприятия.




 

«Рядом - другие предприятия. Тут все коммуникации. Два года назад мы построили троллейбусную линию для того, чтобы сюда заходили инвесторы, получали участки и развивали Житомир. Через год-полтора весь земельный участок бывшего завода «Химволокно» будет заполнен новыми производствами», - сказал Сергей Сухомлин.


Вскоре в промышленной зоне будут сооружаться еще два завода - по производству строительных материалов и патронный. Земельный участок под строительство последнего сессия горсовета уже выделила.

Фото: ЖГС
Тэги: Житомир, завод, предприятие, строительство
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