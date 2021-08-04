В Житомире на участке бывшего завода «Химволокно» строят новое предприятие. ФОТО

Итальянская компания «Ферпласт-Украина» начала строить в Житомире свой второй завод. До ноября 2021 года его планируют построить на улице Промышленной, на участке бывшего завода «Химволокно».
Общая площадь здания - около 9 тыс. кв. м. Площадь земельного участка под строительство - 65 тыс. 132 кв. м. Сооружение и оснащение завода будет стоить инвестору 10 млн евро.
«Ферпласт»
работает в нашем городе более 15 лет. Специализируется на товарах для домашних животных, имеет ассортимент более 2000 наименований продукции, которая реализуется в 85 странах.
Идея построить новый объект, говорит исполнительный директор украинского филиала Вальтер Дзордан, возникла из-за необходимости увеличения объемов производства. Уже вскоре на предприятие из Италии придут новые технологии обработки металла и пластика. Позже будут работать также со стеклом: здесь будут выпускаться несложные в производстве аквариумы.
Все материалы для производства продукции (металл, поролон, фанеру, дерево) «Ферпласт» закупает в Украине. Древесину - только в сертифицированных лесных хозяйствах: обязательно сертификат по восстановлению лесов.
«Мы в месяц используем 800 м куб. сосны, так как имеем большой ассортимент продукции из дерева. На проспекте Мира в Житомире находится цех по обработке древесины», - рассказывают представители компании.
Как пояснили в городском совете
, более 20 лет земли бывшего завода «Химволокно» не развивались, потому что находились в государственной собственности, в управлении Фонда госимущества.
«Более 20 лет налог на землю городу не поступал, задолженность огромна. Депутаты собирались на внеочередные сессии, подключали и председателя областной администрации из-за споров с Фондом госимущества. Было много поводов для аннулирования акта постоянного пользования землей», - сообщил городской голова Сергей Сухомлин.
В марте этого года сессия городского совета приняла решение об утверждении документации по землеустройству и предоставлении права пользования указанным земельным участком компании.
«Этому предшествовали и арест земельного участка 37 га в рамках возбужденного уголовного дела и судебные дела по обжалованию решений городского совета. Теперь эти земли будут использовать эффективно. К тому же в бюджет громады будет поступать налог за аренду земли», - отмечают в горсовете.
Сергей Сухомлин уверяет, что через 2 года территорию бывшего завода «Химволокно» заполнят новые предприятия.
«Рядом - другие предприятия. Тут все коммуникации. Два года назад мы построили троллейбусную линию для того, чтобы сюда заходили инвесторы, получали участки и развивали Житомир. Через год-полтора весь земельный участок бывшего завода «Химволокно» будет заполнен новыми производствами», - сказал Сергей Сухомлин.
Вскоре в промышленной зоне будут сооружаться еще два завода - по производству строительных материалов и патронный
. Земельный участок под строительство последнего сессия горсовета уже выделила.
Фото: ЖГС