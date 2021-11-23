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Сотни рабочих мест: в промзоне Житомира в 2022 году откроются новые предприятия

Сегодня, 08:31:58 535 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сотни рабочих мест: в промзоне Житомира в 2022 году откроются новые предприятия

 В Житомире до конца года расширятся производственные мощности предприятий с иностранными инвестициями – «Ферпласт-Украина» и «ИП Евроголд Индестриз ЛТД». Об этом сообщил городской голова Сергей Сухомлин во время заседания совета по привлечению инвестиций при облгосадминистрации, передает городской совет.

«Ферпласт строится, как и планировалось, согласно суммам инвестиций и срокам строительства. Помещение цеха уже практически достроено и до конца декабря будет введено в эксплуатацию», – подтверждает исполнительный директор украинского филиала Вальтер Дзордан.

В настоящее время на предприятие активно завозится оборудование. Потом будет продолжаться монтаж и его наладка, которая займет длительное время. В конце марта будущего года производство уже заработает.

Активно ведутся работы по строительству и мусороперерабатывающего завода. Оборудование сюда завезут и смонтируют уже в конце этого месяца, а в январе следующего года завод заработает в тестовом режиме.

«Уже прошел тендер по строительству Индустриального парка по шоссе Киевскому, договор заключен. Также в следующем году начнется строительство патронного завода», – говорит городской голова Сергей Сухомлин.

Также во время заседания сообщили, что Форум инвесторов пройдет в Житомире в мае следующего года. Мероприятие перенесли из-за COVID-19. Цель форума – презентовать Житомирщину как регион, привлекательный для инвестиций. В Житомир съедутся потенциальные инвесторы из стран-партнеров нашего города, оказывающих техническую, экспертную и финансовую поддержку нашей громаде – из Германии, США, Швеции, Швейцарии.
Тэги: завод, предприятие, промышленность, Житомир
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