Сотни рабочих мест: в промзоне Житомира в 2022 году откроются новые предприятия

В Житомире до конца года расширятся производственные мощности предприятий с иностранными инвестициями – «Ферпласт-Украина» и «ИП Евроголд Индестриз ЛТД». Об этом сообщил городской голова Сергей Сухомлин во время заседания совета по привлечению инвестиций при облгосадминистрации, передает городской совет
.
«Ферпласт строится, как и планировалось, согласно суммам инвестиций и срокам строительства. Помещение цеха уже практически достроено и до конца декабря будет введено в эксплуатацию»
, – подтверждает исполнительный директор украинского филиала Вальтер Дзордан.
В настоящее время на предприятие активно завозится оборудование. Потом будет продолжаться монтаж и его наладка, которая займет длительное время. В конце марта будущего года производство уже заработает.
Активно ведутся работы по строительству и мусороперерабатывающего завода
. Оборудование сюда завезут и смонтируют уже в конце этого месяца, а в январе следующего года завод заработает в тестовом режиме.
«Уже прошел тендер по строительству Индустриального парка по шоссе Киевскому, договор заключен. Также в следующем году начнется строительство патронного завода»
, – говорит городской голова Сергей Сухомлин.
Также во время заседания сообщили, что Форум инвесторов
пройдет в Житомире в мае следующего года. Мероприятие перенесли из-за COVID-19. Цель форума – презентовать Житомирщину как регион, привлекательный для инвестиций. В Житомир съедутся потенциальные инвесторы из стран-партнеров нашего города, оказывающих техническую, экспертную и финансовую поддержку нашей громаде – из Германии, США, Швеции, Швейцарии.