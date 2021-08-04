Адвокація прав споживачів: Новогуйвинську громаду під Житомиром обікрали на півмільйона гривень

ГО «Адвокація прав споживачів» зареєструвала у Головному управлінні національної поліції у Житомирській області та Житомирському районному управлінні поліції заяву про вчинення злочину.
2 липня 2021 року Новогуйвинська селищна рада Житомирського району Житомирської області оголосила спрощену закупівлю по предмету:«Проектні роботи по реконструкції очисних споруд каналізації смт Озерне Новогуйвинської селищної ради» (Код ДК 02l :20l5 - 71320000-7 - Послуги з інженерного проектування). Відповідно до протоколу №134 від 26.07.2021 року переможцем визначено ТОВ "ВП "Енергозберігаючі технології".
В «Адвокації прав споживачів» вважають, що процедура закупівель відбулась з порушенням вимог чинного законодавства, а дії відповідальних посадових осіб селищної ради містять ознаки злочину. По-перше, переможця закупки визначено із вартістю пропозиції 974 704,97 грн., у той час як інші учасники торгів пропонували значно менші ціни. Зокрема пропозиція учасника торгів ПП "УКРБІОТАЛ-ПРОЕКТ" становить 433 000,00 грн.
У заяві громадської організації до поліції йдеться, що Новогуйвинською селищною радою грубо порушений принцип максимальної економії, що призведе до протиправного та надмірного витрачання коштів місцевого бюджету. У зв’язку з чим Громадська організація «Адвокація прав споживачів» вбачає у діях посадових осіб наявні корупційні дії та зловживання.
«Дії посадових осіб Новогуйвинської селищної ради по визначенню переможця з вартістю пропозиції, яка більш ніж у два рази перевищує пропозиції інших учасників, порушує принципи публічних закупівель визначених у статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: принцип максимальної економії та ефективності, недискримінації учасників, запобігання корупційним діям і зловживанням», - наголосили в громадській організації.
«Адвокація прав споживачів» просить у поліції прийняти та невідкладно зареєструвати цю заяву про вчинення злочину, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та надати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також розпочати за цією заявою про вчинення злочину досудове розслідування.