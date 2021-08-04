Адвокація прав споживачів: Новогуйвинську громаду під Житомиром обікрали на півмільйона гривень

«Дії посадових осіб Новогуйвинської селищної ради по визначенню переможця з вартістю пропозиції, яка більш ніж у два рази перевищує пропозиції інших учасників, порушує принципи публічних закупівель визначених у статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: принцип максимальної економії та ефективності, недискримінації учасників, запобігання корупційним діям і зловживанням», - наголосили в громадській організації.