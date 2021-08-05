Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 05 Августа 2021    12:13:12
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Август » 5 » 09:40:10

Два человека получили травмы при столкновении легковушек на Житомирщине. ФОТО

Сегодня, 09:40:10 352 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Два человека получили травмы при столкновении легковушек на Житомирщине. ФОТО

 В Житомирской области на 84 километре автомобильной дороги Киев - Ковель - Ягодин столкнулись две легковушки. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 7 часов утра.

Об этом сообщила патрульная полиция Житомирской области.
 

"Сегодня около 7 часов инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что на 84 километре автомобильной дороги Киев - Ковель - Ягодин произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими с участием автомобиля Renault и Volkswagen", - информирует полиция.




Вследствие ДТП два человека получили телесные повреждения.

На место происшествия патрульные полицейские вызвали следственно-оперативную группу и скорую медицинскую помощь.

Фото: патрульная полиция
Тэги: Житомирщина, дтп
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus