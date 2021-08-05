Два человека получили травмы при столкновении легковушек на Житомирщине. ФОТО

В Житомирской области на 84 километре автомобильной дороги Киев - Ковель - Ягодин столкнулись две легковушки. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 7 часов утра.
Об этом сообщила патрульная полиция
Житомирской области.
"Сегодня около 7 часов инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что на 84 километре автомобильной дороги Киев - Ковель - Ягодин произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими с участием автомобиля Renault и Volkswagen", - информирует полиция.
Вследствие ДТП два человека получили телесные повреждения.
На место происшествия патрульные полицейские вызвали следственно-оперативную группу и скорую медицинскую помощь.
Фото: патрульная полиция