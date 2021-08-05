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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Август » 5 » 10:34:48

Сухомлин имеет одну из самых низких зарплат среди мэров Украины: инфографика

Сегодня, 10:34:48 330 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сухомлин имеет одну из самых низких зарплат среди мэров Украины: инфографика

 Сергей Сухомлин имеет одну из самых низких зарплат среди всех мэров областных центров страны. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные порталом "Слово и дело".

Сообщается, что за полгода городской голова Житомира заработал 179,6 тыс. грн. То есть средняя зарплата Сухомлина составляет почти 30 тыс. грн.

По этому показателю мэр Житомира занимает 19 место среди руководителей областных центров. Меньше Сухомлина зарабатывают только мэры Одессы и Херсона.

Самым высокооплачиваемым за первое полугодие 2021-го стал городской голова Запорожья. Его зарплата за полгода составила 709,4 тыс. грн. 

Для сравнения: вознаграждение за труд столичного градоначальника Виталия Кличко почти вдвое меньше. Мэру Киева по полгода насчитали 360,6 тыс. грн.

Инфографика: Слово и дело
Тэги: зарплата, мэр, сергей сухомлин
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Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 10:59:48, Сегодня [Материал]

Порядочным нужна зарплата, а ему она зачем? 20 га житомирской земли в районе аэропорта подарил сам себе. Весь город покупает водопроводною воду под выдом роздниковой. Все эти емкости подключены к водопроводу, это афера
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