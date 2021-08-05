Сухомлин имеет одну из самых низких зарплат среди мэров Украины: инфографика

Сергей Сухомлин имеет одну из самых низких зарплат среди всех мэров областных центров страны. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные порталом "Слово и дело
".
Сообщается, что за полгода городской голова Житомира заработал 179,6 тыс. грн
. То есть средняя зарплата Сухомлина составляет почти 30 тыс. грн.
По этому показателю мэр Житомира занимает 19 место среди руководителей областных центров. Меньше Сухомлина зарабатывают только мэры Одессы и Херсона.
Самым высокооплачиваемым за первое полугодие 2021-го стал городской голова Запорожья. Его зарплата за полгода составила 709,4 тыс. грн.
Для сравнения: вознаграждение за труд столичного градоначальника Виталия Кличко почти вдвое меньше. Мэру Киева по полгода насчитали 360,6 тыс. грн.
Инфографика: Слово и дело