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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Август » 5 » 18:07:34

Детей из Житомира приглашают к написанию рекордной картины об Украине

Сегодня, 18:07:34 102 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Детей из Житомира приглашают к написанию рекордной картины об Украине

 «Ти у мене єдина» - именно так будет называться детская картина с изображением Украины, которая должна установить украинский рекорд. Ее будут писать житомирские дети к 30-летию Независимости Украины.

По информации городского совета, творческий процесс продлится в Доме украинской культуры в течение двух дней - 22 и 23 августа. Время - с 10:00 до 17:00. Работой будет руководить художница Яна Сихневич.

Стать авторами патриотического полотна приглашаются дети от 7 до 16 лет. Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться через гугл-форму.

Как сообщалось, картина будет иметь ширину 60 метров и высоту 1,5 метра. Отдельные сюжеты композиционно объединяться одной стилистикой.

24 августа, в День Независимости Украины, картину представят на площади Соборной в Житомире.
Тэги: картина, дети, Житомир, рекорд
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