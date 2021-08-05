Детей из Житомира приглашают к написанию рекордной картины об Украине

«Ти у мене єдина» - именно так будет называться детская картина с изображением Украины, которая должна установить украинский рекорд. Ее будут писать житомирские дети к 30-летию Независимости Украины.
По информации городского совета, творческий процесс продлится в Доме украинской культуры в течение двух дней - 22 и 23 августа. Время - с 10:00 до 17:00. Работой будет руководить художница Яна Сихневич.
Стать авторами патриотического полотна приглашаются дети от 7 до 16 лет. Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться через гугл-форму
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Как сообщалось
, картина будет иметь ширину 60 метров и высоту 1,5 метра. Отдельные сюжеты композиционно объединяться одной стилистикой.
24 августа, в День Независимости Украины, картину представят на площади Соборной в Житомире.